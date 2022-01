El percance automovilístico de Paty Maldonado: «Sigo botada en la carretera»

Una mañana de locos vivió este jueves Paty Maldonado, quién registro en sus redes sociales un percance automovilístico que la tenía de lo más molesta e incómoda.

Según relató en una serie de videos de su Instagram, todo ocurrió cuando se dirigía camino a realizar un trámite. Sin embargo, un accidente retrasó su llegada a destino, debido a un taco de gran magnitud en el sector.

“Ojo, hay un accidente en la ruta 68. Recién me estoy moviendo. Hay un taco de, calculo, 6 KM, si es que no es más. Hasta que lleguen las grúas, las ambulancias…”, reveló Paty Maldonado en un primer registro que compartió en la plataforma virtual.

Pero, la opinóloga no quedó muy contenta con lo acontecido, razón por la que compartió otro video, casi una hora después, en el que todavía seguía en el mismo lugar.

“Sigo botada en la carretera. Y no nos movemos. Llena de camiones. No sé si alcanzo a firmar con esta hue…”, afirmó Paty Maldonado. “Me quiero morir”, agregó en la descripción del registro.

Como era de esperarse, sus seguidores salieron de una a comentar la publicación, en la cual le mandaron mensajes de ánimo para enfrentar la compleja situación.

«Chuta vas a tener que usar pañales para la próxima 🤭», «Dios por algo hace las cosas y como dijo una persona mas arriba por algo la tiene en ese taco. Ojalá salga pronto que tenga un hermoso y bendecido día», «Bueno aire acondicionado y listo 😍😍a esperar «, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Se va de Chile?

Patricia Maldonado volvió a repasar a la contingencia política. Todo esto con el fin de aclarar los rumores que decían que se iría del país si es que Gabriel Boric llegaba a la presidencia.

“Nosotros nunca hemos dicho que nos vamos de Chile. Esas son otras que terminan llorando en frente de una cámara”, disparó Catalina Pulido. Esto, en alusión a lo ocurrido con Alejandra Valle.

“No, nosotras no somos así. No somos cobardes. Olvídense, nos van a tener que aguantar siempre”, aseguró la actriz.

Obviamente Patricia Maldonado también aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todos quiénes estaban viendo el programa.

“No me fui de Chile cuando me hicieron tira un negocio, me pusieron una bomba. No me fui de Chile cuando amenazaron a mis hijos de muerte. No me fui de Chile cuando amenazaron a mi familia de muerte. No me fui de Chile cuando me quedé sin trabajo, hace años atrás, y no me dejaban trabajar. ¿Me voy a ir ahora?”, afirmó.

Por último, lanzó una advertencia a sus detractores. “Yo ya les dije que me voy a quedar para puro hincharles las hue… a todos ustedes. Los voy a sacar de las casillas todos los días. Voy a vivir hasta los 100 años, y hasta los 100 los voy a hue…”, cerró Patricia Maldonado.