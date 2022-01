¿Qué fue de Robbie Robinson? El futbolista habló de su paso por Chile

Robbie Robinson fue citado en septiembre pasado por el entrenador de Chile, Martín Lasarte. La Roja se preparaba para enfrentar a Brasil, en la triple fecha clasificatorias durante ese mes.

Fue un total desastre para nuestro país, ya que perdimos con Brasil, empatamos con Ecuador y perdimos contra Colombia. Pero aquello fue posterior a la polémica del delantero estadounidense con madre chilena.

Rompió el silencio respecto a su salida

El futbolista juega en el Inter de Miami, el equipo estadounidense del reconocido ex futbolista David Beckham. El jugador de 23 años cumplirá recién su tercer año como profesional en el Inter y en la temporada pasada hizo solo 4 goles, en un año marcado por las lesiones.

Robbie Robinson era una apuesta que venía a debutar junto a nuestro querido Ben Brereton. La dupla anglosajona prometía; pero el futbolista norteamericano abandonó los entrenamientos de La Roja previo al partido contra Brasil. Ahora, después de cuatro meses se refirió a la situación.

🎙 Qué bueno tenerte acá @RobbieRobinson7 y mostrarte lo increíble que es defender a #LaRoja 😍🇨🇱 Te han tratado bien los muchachos❓ Bienvenido Robbie‼ pic.twitter.com/6eQgLj1dTq — Selección Chilena (@LaRoja) August 31, 2021

«Realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente», inició el delantero en entrevista para el medio Miami Total Fútbol.

A lo que además agregó «He estado en Estados Unidos toda mi vida, pero esta gente vive para ello. No creo que sea algo personal en mi contra. Creo que solo querían que jugara en su equipo», complementó el futbolista que espera retomar su nivel y que todavía no define para quién jugará en el ámbito internacional.

Robinson aseguró que disfrutó su estadía en la selección, entrenando con jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez, ya que eso le indicó que podría competir a un alto nivel.

«Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto», añadió el delantero del Inter de Miami.

Además, el jugador no se tomó mal las críticas tras su salida anticipada de La Roja.

«Tienes que tomarlo casi como un cumplido este odio, porque realmente te quieren», concluyó acerca del polémico tema en Chile.

Mira la entrevista completa a continuación: