Sensual baile de Marité Matus a Arturo Vidal generó tensa polémica

Una polémica de alto calibre se vivió este fin de semana, todo gracias a un curioso registro que compartió Arturo Vidal en su cuenta de Tiktok. Pero que borró rápidamente, al parecer se arrepintió.

Se trataba de un video en el que aparecía su ex esposa, Marité Matus, realizándole un sensual baile a la cámara, donde aparentemente estaba grabando el «King». Este registro fue compartido en la cuenta de Tiktok del crack de La Roja, pero en cosa de minutos decidió eliminarlo.

Sin embargo, fue la periodista Cecilia Gutiérrez quién ante la consulta de sus seguidores comentó que había visto el video. Aunque eso no fue todo, ya que la periodista tomó el polémico video de Arturo Vidal, lo subió a su cuenta de Instagram, viralizando y reviviendo el registro que el futbolista había querido borrar.

Revisa aquí el sensual baile de Marité Matus a su ex esposo:

No le gustó nada al «King»

Tal como era de esperar, la viralización del video de Marité Matus bailándole sexy a Arturo Vidal, no fue del agrado del «King», quién utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje sin filtro a Cecilia Gutiérrez.

“Qué pena que la gente no evolucione y tenga la mente tan cochina. Todo el mundo sabe la buena relación que tengo con la mamá de mis hijos y ese video que subió esta mala leche que vive tirando mier**. Es solo una imitación de baile de una tiktoker que no voy a nombrar”, explicó.

“Oiga señora Cecilia, si no evolucionas, no es mi problema, si ves con malos ojos la buena relación entre unos ex, es porque tienes la cabeza llena de caca y tú corazón más. Señora de las mentiras ahora tienes tu minuto de fama” finalizó Arturo Vidal.

Ante la publicación del futbolista, Cecilia Gutiérrez no dudó en responderle: “Perdón, pero ¿en qué parte del video que subí está la interpretación negativa o insinuación de algo?” añadió.

“Me preguntaron por el video que él mismo grabó y luego bajó. Yo lo publiqué sin ningún texto. Parece que el propio señor Arturo le dio una connotación negativa”, agregó.

“El mismo que desmintió con una publicación y que después reconoció que tuvo una relación con Daniela Durán, y que está acostumbrado a echarle la culpa al resto de sus cosas. Ojalá aprenda a hacerse cargos de sus errores”, sentenció la periodista.