Gary Medel denunció amenazas a su familia por choque de su papá

Una incómoda situación denunció Gary Medel por redes sociales, esto luego de que asegurara que se encontraba recibiendo amenazas para él y su familia.

El hecho se debió a que su papá, Luis Medel, se vio involucrado en un choque. A pesar de que el incidente se debió a una conducta irresponsable del otro conductor, el papá de Gary Medel se dio a la fuga producto del nervio y las amenazas que vivió en el lugar.

«Hace unos días mi papá se vio envuelto en un accidente automovilístico. Como se ve claramente en las imágenes, el conductor realizó una maniobra indebida y peligrosa cruzando desde la primera a la tercera pista para doblar a mano izquierda, momento en el que mi papá frenó aunque no alcanzó a evitar el choque», inició el defensa de la selección chilena.

Denunció amenazas

Sin embargo, aprovechó la misma publicación para denunciar las amenazas que estaba recibiendo por redes sociales, producto del accidente que protagonizó su papá.

«Más allá de quién tenga la responsabilidad, comparto las imágenes y estas palabras porque no me parece que luego de lo sucedido, tanto mi familia como yo seamos amenazados, insultados y apuntados al punto de publicar la dirección de mis papás para que se tomen represalias en su contra», expresó Gary Medel.

«Si bien es cierto que mi papá, de 63 años, se fue en un momento, lo hizo porque se asustó al ser insultado e increpado tanto desde el auto que se cruzó como de un motorista que lo salió persiguiendo. Esperemos que lo que sucedió no vuelva a ocurrir», sentenció el deportista en su cuenta de Instagram.

Habló el otro involucrado

En conversación Tu Día, de Canal 13, el otro involucrado en el accidente, Arón Fuentes se refirió al hecho: «Yo venía por la pista de al medio y crucé, señalizando que me iba a la tercera pista y en eso me doy cuenta que viene un tipo atrás muy rápido y trato de hacerle el quite hacia la izquierda».

«Aún así me pega desde atrás. En ese momento el vehículo se deslizó y me bajo, mi señora se bajó. El caballero se baja un poco más allá, le comento que venía a exceso de velocidad por eso me chocó, que llamemos a Carabineros, a mi señora le digo que llame a la ambulancia y él me dice que no puede llamar a Carabineros», explicó el conductor chocado por el papá de Gary Medel.

Según el conductor, al momento de buscar su celular para llamar a las autoridades, Luis Medel se dio a la fuga. «A pesar de que mi señora bajó al niño para decirme que estaba sangrando, él lo vio y no le dio importancia a eso», aseguró.