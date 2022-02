¡Pero cómo! Naya Fácil chocó su auto intentando estacionar

Hace algunos meses Naya Fácil compartió con sus seguidores de Instagram un importante logro personal, se había comprado su primer auto. Ya que según comentó estaba «chata» de pagar en aplicaciones de traslado.

Por un buen tiempo estuvo tomando clases de conducción, y por sus historias mostraba como iba avanzando en el proceso. Incluso ya salía junto a su instructor a dar sus primeros paseos en vehículo.

Sin embargo, la noche de este domingo Naya Fácil quiso salir a practicar junto a uno de sus amigos y mostró que las clases estaban haciendo efecto, ya se veía bastante tranquila al volante. «Me vine sola manejando a mi casa», contó por redes sociales.

Un pequeño accidente

Pero no todo salió como pensaba, ya que al llegar a su casa tuvo algunos inconvenientes para estacionarse. Así lo mostró por medio de sus historias de Instagram.

«Ok acabo de chocar mi auto, pero así se aprende. Choque la parte de atrás y no pude estacionarme. Así que el auto quedó al medio de la calle, así que en la mañana van a estar tocándome la bocina, la media cagá», contó Naya Fácil.

«Estoy tiritando, choque mi portón, pero bueno tengo que aprender a estacionarme. Por el momento quedó al medio de la calle», agregó.

Si bien Naya Fácil explicó que chocó con su portón cuando intentaba estacionarse, por suerte nada pasó a mayores, solo que ella quedó un poco afectada. Incluso relató que le dejó un mensaje a sus vecinos, ya que su auto había quedado al medio de la calle.

«Estoy nerviosa, llevo 20 minutos tratando de tranquilizarme, estoy super roja. Cuando choqué se sintió fuerte igual, pensé que me había echado un foco. Estoy como muy tiritona, es que hace un mes no me sentaba en el auto, y ahora full manejando», comentó.

«Yo sé que igual es pura práctica, pero igual. Como que uno siente que no va aprender nunca sola, como si siempre tuviera que ir con alguien al lado (…) Me vine manejando sola a mi casa y venía mal, menos mal no había tanto auto. «, agregó.

Finalmente, fue la propia Naya Fácil quién contó esta mañana que sus vecinos la ayudaron a estacionar bien el auto, y que todos habían entendido su situación.