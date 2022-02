Protagonistas de «Toy Boy» dejaron «on fire» Instagram con osado baile

Fue hace pocos días que la serie española «Toy Boy», estrenó su segunda temporada en Netflix. Notición que tiene bastante felices a los seguidores de la trama.

Ante eso sus actores activaron sus redes sociales y han estado publicando entretenido contenido con el fin de que sus seguidores conecten con la nueva temporada de la serie. Fue así como su protagonista, Jesús Mosquera y Rauldel Raúl publicaron un video que dejó a sus fanáticas saltando de felicidad.

Los actores de Toy Boy compartieron un video en el que aparecen bailando, dándolo todo con una reconocida canción que ya es tendencia en Tiktok.

«Cuando me junto con @raudelraul siempre lo pasamos bien 🕺🏽Y a @fidelbuika le gusta montarnos unos pasitos 🤘», escribió Mosquera.

Revisa aquí el video:

¿De qué trata «Toy Boy»?

«Toy Boy” trata de Hugo Beltrán (Jesús Mosquera), un joven que es un guapo stripper quien despierta en una velero después de andar de fiesta. Sin embargo, al tomar conciencia, se da cuenta que a su costado hay un cadáver calcinado de un hombre.

Al parecer, Hugo no se acuerda de nada, pero está seguro que no lo asesinó, no obstante, todo se trataría de un montaje para culparlo. Después de las “investigaciones”, es condenado a 15 años de cárcel.

Siete años después, recibe la visita de Triana Marín (María Pedraza), quien es representante de un buffet de abogados y le da muchas oportunidades para que pueda salir. ¿Por qué querría ayudarlo? ¿Quiere algo a cambio? Hugo duda de su buena voluntad, sin embargo, Triana consigue lo que él espera: salir del encierro.

Desde ese momento, ambos trabajan para poder demostrar la inocencia de Beltrán, mientras pasan más tiempo juntos sin pensar que el amor nacerá entre ellos.

En esta segunda temporada la historia sigue más viva que nunca, especialmente después del accidente que vivió el club de strippers en el que Hugo y sus amigos bailaban. «Toy Boy 2» ya está disponible en el catálogo de Netflix.