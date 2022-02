«Son unos cara de raja»: Patricia Maldonado se lanzó contra los constituyentes

Las polémicas declaraciones de Teresa Marinovic refiriéndose a la Convención Constitucional con palabras sacadas del diccionario de Paty Cofré, no han dejado a nadie indiferente. Incluso a Patricia Maldonado, quién no se quedo indiferente con las palabras.

La ex panelista de Mucho Gusto utilizó su canal de Youtube, donde tiene su programa Las Indomables junto a Catalina Pulido, para referirse a la situación.

“¿Saben lo que son estos h***? Son unos cara de raja, que a uno le dan ganas de vomitar. Por eso me alegro que les hayan dicho constituyentes cu*** Me alegro, yo les habría gritado más cosas todavía”, dijo Patricia Maldonado en conversación con Catalina Pulido.

“Saben lo que es falta de respeto es no abrir la boca cuando asesinan a niños de Sename, no abrir la boca cuando asesinan a carabinero, falta de respeto es no hablar el hocico, no darse cuenta de lo que está pasando en el norte”, puntualizó la «indomable».

Sin embargo eso no fue todo, ya que la compañera de Patricia Maldonado, Catalina Pulido también se refirió a la situación.

«Yo que conozco gente que está trabajando en la Convención, algunos son convencionales y otros están ahí como de ayudantía, de oyente. Yo no sé cómo tienen estómago. Es realmente la rotería más grande que se ha hecho en nuestro país”.

Además, Patricia Maldonado indicó que en la Convención “hay olor a pata, a potingo, a axila, hay olor a todo”.

Las declaraciones de Marinovic

Los comentarios realizados por Patricia Maldonado están enfocados cuando la convencional Teresa Marinovic se encontraba realizando una prueba de sonido para entregar declaraciones en la asamblea. Mientras su compañera probaba el micrófono, ella no quiso estar ajena y por ello también decidió ayudar lanzando frases para el bronce.

“Yo lo hago, yo lo hago… Convención culiá, convencionales conchesumadres… ¿No están grabando, cierto? En vivo… (sic)”, fueron los insultos que lanzó la constituyente Teresa Marinovic.