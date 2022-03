Entradas Anuel AA en Chile: Cuándo es y dónde es el concierto

Anuel AA vuelve a nuestro pais en el marco de la gira de su último lanzamiento, «Las Leyendas Nunca Mueren». Allí han salido éxitos del último tiempo como «Súbelo», «Dictadura» y «North Carolina. Canciones en solitario y colaborativas que superan los 20 millones de reproducciones en Spotify.

El cantante puertorriqueño vuelve después de la última el lunes 29 de abril 2019 junto a ex pareja, Karol G. Ahora en viene en solitario y no derechamente a la capital nuestro pais, ya que la locación será distinta y la primera vez que se presentará en ese recinto.

El interprete de «Hasta que Dios Diga» se presentará en la Quinta Vergara el próximo 28 de mayo. Además, cabe señalar que no estará solo en el escenario de la ciudad jardin. Esto porque tres grandes invitados del género; el español Kidd Keo, y los nacionales Cris MJ y Standly.

.@Anuel_2bleA's 'Las Leyendas Nunca Mueren' debuts at No. 1 on this week's #TopLatinAlbums chart.

It's his fourth No. 1 on the chart after 'Real Hasta La Muerte' (2018), 'Emmanuel' (2020) and 'Los Dioses' with @ozuna (2021).

— billboard charts (@billboardcharts) December 6, 2021