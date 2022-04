«Ayer me desmayé, perdí la conciencia»: El complicado momento que vivió la polola de Nano Calderón

Rebeca Naranjo, la polola de Hernán «Nano» Calderón, no lo ha estado pasando bien en los últimos días. Todo radicó en una reacción de su cuerpo que se originó de una «decisión irresponsable» por parte de la pareja del hijo de Raquel Argandoña.

¿Qué ocurrió? Rebeca Naranjo confesó a través de sus historias que su estado de salud no está muy bien en los último días, porque no respetó su dieta libre de gluten ya que ella es celiaca.

Grave de estado de salud

Cabe destacar que según Mayo Clinic, la enfermedad celíaca, denominada también como celiaquía o enteropatía sensible al gluten, «es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno».

En base a ello, Naranjo subió un par de historias a través de su red social para referirse a su situación personal y para aconsejar a los seguidores y seguidoras que pueden estar pasando lo mismo.

«Hago esta historia para crear un poquito de conciencia y responsabilidad, algo que en verdad no tuve, porque me he sentido a la mierda», expresó desde un inicio la joven a través de Instagram.

Asimismo, la joven declaró a través de sus historias «estoy descompensada total, ayer me desmayé, perdí la conciencia, e incluso, convulsioné», continuó.

Rebeca Naranjo aseguró que por suerte estaba Nano Calderón en su departamento para ayudarla en ese momento, ya que en ese preciso momento, su pareja había llegado desde la universidad.

«No comentan la irresponsabilidad que yo hice, que fue no hacer la dieta del gluten, porque soy celiaca y estoy pagando las consecuencias porque tenía un mes sin hacerla», detalló la pareja de Nano Calderón a través de su Instagram; reconociendo la compleja situación que se desencadenó y todo por no respetar su indicaciones de salud.