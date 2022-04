«No puede haber nadie en el pasillo»: Mario Velasco reveló acción polémica del equipo de Cami Gallardo

Zona de Estrellas está otra vez en la palestra pública por una revelación de uno de sus participantes. Lo curioso que ahora no fue uno de los múltiples cahuines de Raquel Argandoña, o de alguna reciente revelación de la periodista Cecilia Gutiérrez. Aunque esta última tiene que ver con algo.

En el panel farandulero se estaba hablando de la cantante Cami Gallardo, ganadora de la primera temporada de The Voice Chile y ahora «coach» de la nueva versión a través de las pantallas de Chilevisión.

El incómodo momento del anfibio

«No deja que ni se acerquen», aseguró Cecilia Gutiérrez a través de la pantalla chica de Zona Latina sobre la cantante nacional. Trascartón apareció el animador del programa experto en farandulandia, ya que Mario Velasco recordó una rara situación con el equipo de Cami Gallardo.

«A mí me pasó. A mí me dejaron encerrado en un camarín. Te lo juro, va a sonar que tengo algo contra ella, porque tal vez estas decisiones las toman los equipos, no solamente ella», inició Mario Velasco según rescató ADN Radio.

El ex conductor de Yingo entre 2009 y 2011, continuó diciendo que estaba con unas amigas en su camarín y cuando quiso salir, el equipo de la interprete de «Querida Rosa» no los dejaron.

«Un guardia me para y me dice ‘no, don Mario, no puede salir de su camarín’'», le dijeron repentinamente en ese momento al actual animador de Zona de Estrellas. Pero la sorpresa más grande no fue esa, ya que el anfibio preguntó la razón de aquella extraña decisión y la respeuesta lo dejó más para dentro. «‘Es que va a pasar la señorita Cami por acá y no puede haber nadie en el pasillo’, tal cual», le contestó el guardia presente.

A pesar de la relación directamente con Cami Gallardo, el conductor del programa farandulero no culpó directamente a la artista nacional. «Hay ciertos mánager que toman como acción que sus artistas sean medio intocables. Pasa con Luis Miguel y esta idea de no mirarlo a los ojos», remató Mario Velasco.