¡Se supo todo! El desconocido motivo del quiebre amoroso entre Rodrigo Herrera y su esposa

Cecilia Gutiérrez dejó la patá en las redes después de realizar un transmisión en vivo improvisada, para entregar una de sus habituales primicias.

Esta fue relacionada al periodista deportivo y ex panelista de Mucho Gusto, y la separación matrimonial con su ex esposa, Denisse Flores. Este quiebre se llevó a cabo en 2018 y la panelista de Zona de Estrellas reveló un video de Flores hablando para la tevé española.

¡Lo contó todo en el viejo continente!

Es importante destacar que la mujer está radicada en España y esta bomba la lanzó en el programa denominado «First Dates».

«Lo pensé mucho antes de mostrar este video, porque pertenece al ámbito privado, pero ella lo dijo en la televisión española, en uno de los programas más vistos», explicó Gutiérrez en la transmisión en vivo improvisada.

Asimismo, la experta en farándula y conductora de «Bombastic Prime« reprodujo el video y dejó simplemente la escoba.

«Tuve un problemilla y me divorcié. De un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada, entonces comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente», relató Denisse Flores según destacó La Cuarta.

El matrimonio duró ocho meses, después de un pololeo de siete años y recién en 2021 se concretó el divorcio de ella con Rodrigo Herrera.

Flores aseguró a uno de los programas más visto del país ibérico que ella no tienen inconvenientes con las personas homosexuales. Pero si que le impresionó darse cuenta de la orientación sexual de su pareja, después de muchos años y tras casarse.

«A mí me da igual los gay, yo tengo amigos y no tengo problema; pero si es tu pareja, llevas siete años y no te dice, todo mal», concluyó diciendo la ex esposa de Rodrigo Herrera, siendo estos los únicos antecedentes del tema según Cecilia Gutiérrez.