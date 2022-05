Dejó atrás el negro: Antonella Ríos sorprendió con radical cambio de look

Antonella Ríos no deja de sorprender a través de su cuenta de Instagram con más de un millón dos mil seguidores. La actriz siempre deja en evidencia la libertad personal con la que cuenta para subir distinto tipos de cosas; ya sea en temas o con alguna fotito osada, luciendo mejor que nunca a sus 47 años.

En su última publicación se encargó de dejar la grande a través de la red social con un impresionante cambio de look. La panelista de Me Late Prime dejó atrás su cabellera morena y dio paso a un renovado e innovador estilo.

¿De morena a…?

«Cuando mi querida Nati se pone manos a la obra , nada puede fallar. Talentosa y creativa. Gracias a todas la chicas de @extensionesrapunzzel. Ahora soy colorina buena suerte», expresó Antonella Ríos a través de su cuenta de Instagram dando la gran noticia a través de un revelador registro.

En el registro se puede ver a la actriz posando con un estilo clásico de ella, resaltando su cabellera morena y vistiendo una chaqueta negra de cuero. Todo para dar paso a la gran sorpresa que le tenía a sus seguidores con su nuevo color de cabello; un brillante tono rojo cobrizo. El video tuvo más de 9 mil me gusta y cientos de comentarios, quienes solo tuvieron buenos comentarios y aplausos para el renovado y jugado cambio de look de Antonella Ríos.

A la publicación llegó la ex chica reality, la trasandina radicada en México, Melina Figueroa. «Se te ve increíble ese color», expresó representando la tónica de la mayoría de las reacciones.

«Me encantan»; «La colorina más top»; «Regia Anto»; «Me encantó. Espectacular, te ves regia!», «Tremendo cambio; «A mi no me gusta, a mi me encanta»; «Amo ese color! Te queda bellísimo», fueron algunos de las decenas de comentarios positivos en la red social, que aprobaron el nuevo estilo de Antonella Ríos.