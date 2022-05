Karol G reveló que quería hacer el remix de «Tusa» con Blackpink

Karol G hizo noticia recientemente por sufrir una agresión en pleno visita al poblado colombiano de la ciudad de Medellín, Colombia. Una fanática «se emocionó» mucho y le lanzó un vaso de agua en la cara entre toda la multitud.

Pero la Bichota no hace noticia solamente por este tipo de polémicas , sino que también por su exitosa carrera musical e incluso por sus preferencias musicales.

Así lo hizo en una reciente conversación con MTV, donde reveló que el éxito de «Tusa» (que actualmente suma más de 1200 millones de reproducciones en Spotify), lo quería llevar al mercado del K-Pop; esto mediante un remix con la famosa banda coreana femenina, Blackpink.

Otra gran oportunidad desperdiciada por el Covid-19

No es una novedad que el mercado occidental colabore con banda coreana con un gran éxito mundial. Hace poco lo hizo BTS junto a Coldplay con la canción «My Universe», y la misma banda Blackpink ha colaborado con Lady Gaga, Selena Gómez y Dua Lipa.

Y así mismo lo quería replicar Karol G con Tusa, pero por las restricciones sanitarias no pudo poner en marcha esa grande.

«Cuando lancé ‘Tusa’ con Nicki Minaj, tenía en mente un remix que nunca probamos. Si hubiera hecho un remix, lo hubiera hecho con BLACKPINK. Nunca lo intentamos por cosas de Covid. Hablamos, pero eso hubiera sido como el remix de la vida», aseguró la cantante colombiana sobre esta posibilidad que solo quedó en las ganas.

Pero aquellas ganas no se fueron con el tiempo, ya que la interprete de «Mamiii» aseguró que quiere colaborar con una de las vocalistas de la banda de K-Pop. «Me encantaría, me encantaría, realmente me encantaría trabajar con Lisa de Blackpink», expresó según rescató Billboard.

Además, en la misma conversación con MTV recomendó la canción «Gato Malo» de Nathy Peluso; «As It Was» de Harry Styles es la canción que más repite actualmente y que «B-h Better Have My Money» de Rihanna la ocupa para realizar ejercicio.