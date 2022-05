«Primer lugar»: Marcelo Ríos comparte tierno video mostrando el triunfo de su hija

Marcelo «Chino» Ríos no es ajeno a compartir su vida a través de su cuenta de Instagram. A través de esta responde a polémicas, entrega sus opiniones e interactúa con su gran número de seguidores.

Y una de sus publicaciones más recientes subió un enternecedor registro que mostró su lado más humano. Y es que el exnúmero uno compartió un video que destacaba un logro de su hija, quien tan solo tiene 10 años.

En el registro se puede ver a la pequeña venciendo a otra niña en una competencia de jiu-jitsu, quedándose con el primer lugar. Asimismo, al final del registro vemos como la pequeña niña muestra su medalla de oro, que certifica que es la ganadora de la competencia.

Mira el registro a continuación:

El «Chino» Ríos escribió junto a su publicación: «primer lugar en su primer torneo de jiu-jitsu«. Si bien sus palabras fueron pocas, según reportó La Cuarta, se notaba que estaba lleno de orgullo.

El Chino Ríos se va con todo en contra de Mauricio Israel

Mauricio Israel y el Chino Ríos nunca se han llevado bien. Sin embargo, los conflictos entre ambos resurgieron luego de que el comentarista deportivo fuera entrevistado por JC Rodríguez; en el Late de Chilevisión «Pero Con Respeto».

En conversación con el Rodríguez, Israel respondió a declaraciones lanzadas por el «ex-número 1»; quien reveló hace poco que el comentarista deportivo le pidió 300 millones de pesos cuando se encontraron en Colombia.

En esa línea, Israel afirmó: «él mintió. Dijo que se había encontrado conmigo, y que le había dicho a mi señora de ese minuto que cómo podía ser. Todo es mentira. No nos vimos, no nos saludamos, no nos hablamos. Jamás habló con mi señora; jamás le he pedido un centavo a Marcelo Ríos».

Ahora, el ex-tenista contestó a las declaraciones de Mauricio Israel; siguiendo confesiones de la ex esposa del conductor de Círculo Central, quien reveló que el comentarista le quedó debiendo dinero tras terminar la relación.

Los comentarios del Chino llegaron luego de que las declaraciones se hicieran públicas. Fue así que afirmó a través de redes sociales: «Puta el hueón bueno pa cagar a la gente. Y con la misma cara de huea. Te pasaste»