Chris Evans se refiere a los rumores que lo vinculan con Shakira: «Ella es espectacular»

La farándula internacional explotó durante las últimas semanas después de que crecieran los rumores de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira. De una joven de 20 años hasta la madre de un compañero del Barcelona fueron las especulaciones.

Pero lo único oficial fue el comunicado oficial de la cantante que confirmaba el quiebre de la relación. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», indicó la breve información publicada por Agencia EFE.

Más cahuines

Durante la tormenta de especulaciones, se dijo que en el contexto de la infidelidad, Shakira comenzó a seguirse mutuamente con el actor Henry Cavill (Superman) y el también actor Chris Evans (Capitán América).

Shakira sigue a Chris Evans, Henry Cavill y hasta a Jason Momoa.

Este duelo será legendario. pic.twitter.com/BAuOu99uf5 — El Joss (@_El_Joss_) June 4, 2022

Ante eso nacieron un montón de memes de los personajes que interpretan los artistas, «enfrentándose» para ser la próxima pareja de la cantante tras la separación con el futbolista.

¿Qué dijo Chris Evans?

Uno de los protagonistas del romance y trío amoroso creado por los fanáticos, Chris Evans, se encuentra actualmente promocionando la nueva película «Lightyear» de Disney. Ahí el actor le presta su voz al recordado personaje de Toy Story.

En ese contexto, dio una entrevista y donde fue inevitable que hablaran de la serie de memes que han salido de él y Henry Cavill. «No estaba enterado, creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular», reconoció Chris Evans.

Pero no solo fue eso, ya que le preguntaron al «Capitán América» si saldría con la interprete de «Te Felicito«. «¿Que si saldría con ella? ¿Estás tratando de conectarme con Shakira?», contestó entre risas el actor. Aunque después dejó con la duda a todos los fanáticos con su última respuesta. «Eso sería demasiado para decirlo ante las cámaras», remató Chris Evans.

Pero esas no serían las únicas palabras en relación a Shakira, ya que el actor estadounidense de 41 años descartó aparecer en uno de sus videos musicales. «Nunca la he conocido, pero soy un gran fan. Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso», expresó según rescató AS.