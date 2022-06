La tragedia de Coté López: «Me quedó el pelo como virutilla, estoy mal»

Sin duda, una de las chiquillas que más saca suspiros de la farándula chilena es Coté López. Y es que la influencer siempre está subiendo fotitos y videos de su día a día; que dejan a los aburridos del internet babeando.

Sin embargo, López recientemente compartió una publicación en donde afirmó que se siente bastante mal. ¿La razón? La chiquilla habría ido a un salón de pelo, y no le gustó nada el resultado.

La tragedia de Coté

La influencer aseguró que quiso cambiar un poco de look, pero el resultado que obtuvo no fue para nada de su agrado. Es por esto, que decidió dirigirse a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo quedó su pelo luego de pasar por el salón de belleza. Se trata sin duda, de una situación que la tiene muy molesta.

En esa línea, la modelo reclamó: «Miren mi gente esto, por favor. Llevaba años, no sé cuántos, una sin teñirme el pelo; sin hacerme nada más que las cremas de Clo y se me ocurrió hacerme un bótox capilar».

«Se me cortó todo el pelo y me quedó todo el pelo, una virutilla. Les juro que estoy mal, pero mal», añadió molesta López, según reportó FM Dos.

López explica qué fue lo que le ocurrió

Pero ¿qué fue lo que salió mal? Coté, explicó que: «Ya me hice dos masajes con crema para tratar de arreglarlo. No se logra ver el nivel de paja que está. Sé que es superficial pero me quiero matar«.

«Estaba esperando poder hablar sin llorar para no dar jugo. Dije me voy hacer algún masaje. Nunca me hago nada, solo la crema que hice yo misma y llevo mucho tiempo sin hacerme nada, porque he estado sanando mi pelo«, agregó.

Asimismo, añadió: «la idea era hacer cualquier cosa para darle más brillo y para hacerme alguna cuestión en el pelo. Ya, bueno, me da lo mismo y de repente empiezo a ver el pelo blanco abajo y gris y yo le digo pero esto no es aclarar un tono, me estás cambiando el color«.

La escritora concluyó asegurando que se sintió tan mal que tuvo ganas de demandar; sin embargo, afirmó que no lo hará porque «le tiene cariño a la dueña de la peluquería«.