«No quería estudiar y era rebelde»: Mon Laferte reveló que vendió marihuana durante su adolescencia

Sin lugar a dudas, Mon Laferte se ha transformado en una de las cantantes chilenas más relevantes del último tiempo. La artista de 39 años, ha recibido varias distinciones en el último tiempo. Entre las más relevantes, destaca en el último año un Premio Grammy Latino por su álbum «SEIS».

Además, enterneció las redes a comienzos de este año por convertirse en madre por primera vez y sorprendió con la obtención de su nacionalidad mexicana hace solo un par de días.

Ahora, la interprete de «Tu Falta de Querer» hizo noticia por una larga y tendida conversación con el mexicano Yordi Rosado. Allí la artista nacional habló de su exitosa carrera musical, sus años en la ciudad jardín y de su etapa escolar.

«Era un desastre»

La cantante chilena aseguró que ella comenzó a cursar primero medio y el tema de los estudios no era para ella. «era un desastre la verdad. Súper desordenada, no quería estudiar, no iba a clases, vendía marihuana en la escuela», recordó Mon Laferte.

Asimismo, señaló que no la habían descubierto. También acotó que ese año fue muy malo tras entrar a una escuela de mujeres donde aceptaban a «chicas que no entraban a ninguna parte, casos perdidos».

La artista nacional también explicó quien la llevó a entrar a ese «tipo de venta» fue una de las alumnas con mayor de edad del establecimiento educacional.

«Me dijo: ‘tú lo que tienes que hacer es repartir la mota entre las compañeras y yo te voy a dar un porcentaje’, yo guardaba los cigarros en mis calcetines», complementó.

Mon Laferte también detalló que se amarraba un candado a la bota para defenderse, en caso de que le hiciera algo. Igualmente, la cantante cerró ese bloque de la entrevista diciendo que la música la ayudó mucho en ese aspecto.

«La música siempre me ha salvado de todo, cuando era chica me salvó de volverme una traficante drogadicta, la música me dio un rumbo», aseguró.