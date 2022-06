¡Quedó la patá! Ex socia de Gissella Gallardo la denuncia por ciberacoso

Gissella Gallardo hizo noticia durante la jornada de este domingo en la noche. Y no por algún cahuín relacionado a su ex pareja, Mauricio Pinilla ni tampoco por un complejo momento familiar. La situación es bastante difícil, pero esta vez es por una grave denuncia de un ex amiga y socia de negocios, la brasileña Roberta Melo Dos Santos.

Ella realizó una denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI). Todo porque según ella, Gissella Gallardo le había le bloqueó su Pase de Movilidad y la acosó por internet mediante cuentas falsas.

Esto fue informado mediante una transmisión en vivo de la periodista Cecilia Gutiérrez en su programa online de farándula, «Miss Bombastic».

Allí la comunicadora aclaró que todo ocurrió después de que Melo Dos Santos despidiera a Fabiola (Gallardo), hermana de Gissella, por una baja en las ventas y su desempeño personal en el negocio de venta de ropa. Desde ese momento, habrían acosado a la brasileña y culpado de la separación de Gissella y Mauricio Pinilla.

¿Cuál fue la reacción la ex socia de Gissella Gallardo?

Roberta Melo Dos Santos saltó en sus redes sociales, debido a que las hermanas Gallardo le entregaron su versión a Sergio Rojas. Ella aseguró que la seguían difamando y que no tenía problemas en contar toda la verdad.

«Mauricio Pinilla tiene crisis de pánico? Será porque Gissella me vino a pedir disculpas, y pedir por favor que no la denunciara, porque del canal (TVN) le habrían dicho a Mauricio que un escándalo más y no le renovarían su contrato», expresó Melo Dos Santos sobre el supuesto llamado de atención del programa «Buen Finde» del canal estatal al ex futbolista.

Asimismo, continuó diciendo que le había creído a Gissella y detuvo su intención de interponer la denuncia. Pero después comenzaron a salir detalles de su divorcio y de sus hijos, cuando las únicas que tenían acceso a esa información eran las hermanas gallardo.

«Soy una mujer valiente y no tengo miedo a enfrentar lo que se me pongan en frente, sin cuentas falsas y sin mandar recados», aseguró la brasileña a través de su red social.