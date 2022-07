Angie Jibaja tras su conversión a Testigo de Jehová: «Estoy arrepentida de muchas cosas»

Fue en el año 2006 cuando la actriz peruana, Angie Jibaja, se dio a conocer tras interpretar el personaje de Eva en la película chilena, «El Rey de los Huevones». Además, la modelo también tuvo varias apariciones en la pantalla chica nacional; como invitada a Morandé con Compañía, su aparición en Infieles, y su participación en los realitys nacionales, Pareja Perfecta y Doble Tentación.

Aunque la chiquilla se alejó por bastante tiempo, tanto de las pantallas chilenas como de las peruanas. Esto ya que Angie Jibaja, tras su regreso al país vecino, estuvo en el ojo del huracán debido a sus adicciones, la tuición de sus hijos que perdió y la polémica desaparición por algunos días.

Pero todos estos aspectos negativos parecen haber quedado atrás, puesto que la actriz reveló que está realizando un radical cambio en su vida. Así lo reveló en una reciente entrevista al programa «Amor y Fuego».

El drástico cambio en la vida de Angie Jibaja

«Opté por limpiarme por fuera y por dentro», expresó la modelo peruana después de revelar que estuvo alejada de las redes sociales por tres, después de entrar a rehabilitación. Asimismo, Angie Jibaja expresó que se convirtió en Testigo de Jehová, la fe cristiana. «Me he acercado mucho a la religión y estoy estudiando la Biblia», detalló.

Asimismo, la actriz continuó diciendo «quiero ir limpiándome el cuerpo el cuerpo, por dentro y por fuera», confesó enfatizando además en el agradecimiento a «Jehová, porque eso me importa, proclamar su reino», declaró.

Angie Jibaja también manifestó su remordimiento por varios aspectos personales, que ahora prefiere no haber realizado en el pasado. «Estoy arrepentida de muchas cosas de mi vida. Y entre esas cosas está el haberme tatuado la cara, o palabras que significan cosas negativas», precisó.

Precisamente este aspecto fue el que más llamó la atención de su diálogo con el medio antes mencionado. Ya que durante la entrevista mostró el proceso de la eliminación de los tatuajes de su cuerpo, incluido el que más ha destacado en sus apariciones públicas: la gran cruz negra en su brazo.

Pero ese no fue el único motivo de las profundas modificaciones en su vida. Si no que también realizó todo eso para volver a acercarse a sus hijos, porque en la actualidad, no puede acercarse y ni siquiera hablar con ellos.