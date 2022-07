Impactante video muestra como ballena se «traga» a dos chiquillas

Una de las criaturas más respetadas y amadas de la naturaleza son sin duda las ballenas. Y es que estos enormes mamíferos acuáticos dejan a más de alguno con la boca abierta con sus magníficos saltos, o su gentil actitud. Es por lo mismo que muchos van a verlas cuando existe la oportunidad.

Sin embargo, es cierto que ocurren accidentes relacionados a estos cetáceos. Y es que con cuerpos tan grandes, el aleteo de una ballena puede ser bastante peligroso. Todo, sin mencionar sus enormes bocas, donde más de una persona podría caber.

Esto fue precisamente lo que le pasó a dos chiquillas en Estados Unidos, frente a las costas de California. Todo cuando estaban navegando en kayak en medio de un banco de peces, donde una enorme ballena jorobada estaba comiendo.

En un registro que se hizo viral en redes sociales, podemos ver como el gigante marino surge de las profundidades y accidentalmente las deja al interior de su boca.

Sin embargo, y afortunadamente, al animal no le gustó el sabor de las chiquillas y las escupió casi de inmediato. Afortunadamente, no hubo víctimas. Cabe destacar que incluso una ballena tan grande no puede tragarse a una persona, pues su garganta es demasiado pequeña para ello. De hecho, por esta misma razón se alimenta de peces.

Aun así, según reportó Radio Caracol, cabe recordar que las chiquillas fueron bastante afortunadas; ya que la fuerza de la mandíbula de una ballena jorobada es más que suficiente para dejar gravemente lesionada a una persona.

A whale swallows two boat passengers in a frightening sight, but later spat them out and they survived without serious injuries. 🐋 pic.twitter.com/oueYRgfbqc

— { Mohammed }❤️🌍🌹🕊️🫂🕊️🌹🌍❤️ (@Sunlight199010) July 20, 2022