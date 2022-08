Coté López y su reciente ida al centro de Santiago con un guardaespalda: «Exagerada pero protegida»

Coté López hace solo un par de semanas expresó su preocupación por la violencia que hay en nuestro país. La chiquilla manifestó su opinión tras compartir una encerrona en la autopista Costanera Norte.

La empresaria chilena apuntó a que todos están pendientes de «la nueva Constitución» y que no hay soluciones al respecto. Por esa razón, emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric. Esto escaló e incluso tuvo una discusión con un jefe comunal.

Ahora, por otra parte, la influencer no se expresó tras algún hecho de violencia, sino que los evitó. Después de que su esposo, Luis Jiménez, contrató a un guardaespalda para acompañarla a realizar sus trámites al centro de Santiago.

Una medida extrema para evitar algún robo o ataque

«¿Y tu marido es exagerado? Así me mandó al centro», señaló Coté López a través de su cuenta de Instagram, después registrar en video a un hombre quien apareció en varias de sus historias.

La chiquilla procedió a explicar que era protección y que la idea había sido del actual futbolista del club Magallanes.

«Lo que pasa es que yo tenía que ir a la notaría, banco y todo este cuento, y Luis me dice ayer ‘amor, pero no vas a ir sola’ y yo le digo ‘ay, le voy a decir a la Conita que me acompañe’ y me dice ‘¿La Conita te va a proteger?'», relató la empresaria a través de su perfil.

En esa misma línea, Coté López continuó detallando que «Luis (Jiménez) se tenía que concentrar así que no podía ir, y ahí me mandó con estos chicos a que me acompañaran y es muy heavy, porque imagínate, iba en el auto los dos e iba la pistola al medio…», complementó la dueña de la marca «Clo».

Para finalizar su explicación, la chiquilla expresó que «en el fondo era porque me dijo Luis, que habían apuñalado a gente en el centro solamente por una mochila, así que igual por último me sentí más protegida. Exagerada pero protegida», concluyó Coté López.