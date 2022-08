«Graphic Of Famous»: La primera exposición de arte de música urbana

La música urbana se está robando la película en todos los aspectos de la actualidad chilena. Junto con los hits musicales, también está el trabajo de muchos artistas gráficos, quienes se han encargado de darle una cara visible a cada uno de los estrenos que semana a semana llenan las redes.

Tal es el Diego Donoso (Didd), destacado diseñador porteño que ha estado detrás de varios de estos éxitos. Este mismo éxito se verá reflejado en Graphic Of Famouz, la primera exposición realizada en solitario por un artista gráfico especializado en el área de las portadas musicales.

Esta se llevará a cabo el 27 de agosto a las 16.00 horas en el Espacio Cultural Warhola, ubicada en Esmeralda #1031, Valparaíso.

¿Qué podremos en la exposición del artista?

En su exposición podremos dar un recorrido por este camino, que comenzó a los 13 años, con la influencia visual de Luis Miguel y el trabajo de Basquiat incorporada a sus ídolos como Daddy Yankee o Don Omar. Esto lo ha llevado a darle identidad a éxitos como Ultra Solo de Pailita y Polimá Westcoast, que suma más de 180 millones de reproducciones y alrededor 96 millones con el remix.

Aparte de este hit, Didd ha trabajado también en «Yo Quiero» de Pailita y Nio García; el EP «Pa K Te Enamores» de Jairo Vera; «Caminemos De La Mano» de Pailita y Young Cister.

Además, Diego trabajó en el apartado gráfico de Emmanuel Tour, la gira que llevó a Anuel AA a Europa y Estados Unidos. Pero el trabajo para el diseñador no queda ahí, el jueves 18 de agosto estrenó el álbum «Finalmente Rico» de Julianno Sosa, donde colaboraron juntos por tercera vez. Igualmente, trabajó en lo que será el próximo mixtape de Cris MJ.

Sin embargo, Graphic Of Famouz no se quedará en lo digital. Los asistentes podrán ver las portadas a tamaño real para poder apreciar detalles que en las redes sociales no se pueden ver.

El evento también estará acompañado del DJ set de Escesounds y un show de música urbana, por parte de artistas de la quinta región que han colaborado con Didd.

Las entradas ya están disponibles a través de Mercado Pago, apto para tarjetas de crédito y débito, a través del siguiente enlace.