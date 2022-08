Yamna Lobos llena de ternura las redes con video de su esposo y su hija

Yamna Lobos es uno de los rostros públicos de chile más activos en redes sociales. La bailarina suma más de 501 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde encanta a sus seguidores con diversos tipos de registros.

La chiquilla suele compartir distintas postales y videos de su trabajo, que como muchos saben por su pasado en la primera generación de Rojo, se orienta a su pasión: el baile.

Sin embargo, otra constante que se lleva los aplausos de sus miles de fanáticos, son los tiernos registros que sube seguido de su pequeña retoña. Así ocurrio recientemente, cuando Yamna Lobos compartió en su perfil un video de su esposo, quien come chocolate con su hija.

«Mis 2 amores 😍… lo que me impulsa y me da fuerza! Cariños a tod@s!», escribió Yamna Lobos para acompañar el adorable momento familiar, que se desarrolló al ritmo de «Count On Me», el hit musical de Bruno Mars.

El encantador video se llenó con más de mil corazones de los seguidores de la bailarina, junto con varias reacciones positivas que se tomaron de forma unánime la publicación.

«Heemosaaa bebé»; «Es igual a su papá»; «Como dos gotas de agua»; «Lo mejor amor de familia»; «La niña es el vivo retrato de su Padre»; «Cosita Hermoza cómo ha crecido»; «Que manera de parecerse a su papá»; «Son un clon», fueron algunos de los comentarios en el registro de la chiquilla.

La reciente polémica que afectó a la bailarina

Cabe recordar que Yamna Lobos recientemente fue afectada por una lluvia de críticas, tras comenzar a trabajar en la Corporación de Deportes Temuco.

La ex Rojo comentó en conversación con El Austral, que de alguna forma esperaba los cuestionamientos. Además, la chiquilla también detalló indirectamente que está perfectamente capacitada para el trabajo, debido a los estudios que posee.

«También tengo dos diplomados, uno en nutrición deportiva y otro en sistemas de entrenamiento, así que estoy apta para entrenar a un deportista de elite si tuviera la oportunidad. El asunto es que cuando me hicieron esta propuesta sabía que esto podía pasar. Yo siempre parto de la premisa que no me conocen en realidad», detalló Yamna Lobos según consignó Corazón, asegurando que no tiene dudas de que hay gente capacitada en la comuna.