«La tuya la quiero escuchar»: Cosculluela reta a Residente para que lance su tiradera

Puerto Rico está en llamas durante los últimos, en relación con los enfrentamientos de grandes rostros del género urbano. Uno de ellos, son Residente y Cosculluela, quienes se han advertido mutuamente que se van a «dar duro» en una tiradera.

Todo comenzó con las críticas del intérprete de «Prrrum» y el artista llamado Omy de Oro, por el beso de Villano Antillano y Tokischa. Y escaló hasta el posible «enfrentamiento» de ambos cantantes puertorriqueños.

«No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. ¡Esto es White Lion! De amistad pa curarnos», lanzó Cosculluela en una reciente publicación que hacía alusión al tema.

Por su parte, Residente no se quedó callado y comentó en un post de la cuenta de Instagram del sello discográfico, White Lion. «¿Cuál cultura? Lo menos que tiene el bobolón ese es cultura. Desde que lo salvaste la última vez pa’ que no le tirara la tiene adentro. Al homofóbico ese lo voy a reventar si tira», contestó el ex Calle 13 sin filtro.

El ultimátum de Cosculluela

«Estoy ready, me avisa. Te voy a dar hasta mañana. Yo no escucho tiraderas de las que me tiran a mí, pero la tuya la quiero escuchar. Quiero escuchar la ‘inteligencia y la ciencia de la apariencia, porque cuando yo canto todo es una demencia'», dijo Cosculluela el pasado 29 de agosto, burlándose del estilo de Residente.

Del mismo modo, la voz de «Te Busco» advirtió a que ahora se iba a enfrentar al «verdadero verdugo», y reveló que el ex Calle 13 ya había grabado su tiradera.

«Te hiciste ‘shooting’, yo no me voy a hacer ‘shooting’. Yo quiero así al garete, a lo loco. Haciendo videos cabrón, es una tiradera. Tírala, suéltala cabrón», soltó Cosculluela sin filtro en el video rescatado por la cuenta «Melaza TV».