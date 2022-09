«No me gusta ver a Tonka así»: El comentario sin filtro de Raquel Argandoña por jugueteo con Betsy Camino

Tonka Tomicic estrenó el pasado 23 de septiembre, el aplaudido programa titulado «Tenemos Que Hablar Sexo». Mismo espacio en el que uno de sus adelantos, se puede observar «jugueteando» con Betsy Camino, lo que provocó las críticas por parte de Raquel Argandoña.

Asimismo, cabe señalar que el primer episodio titulado «El Orgasmo», tuvo presente a la sexóloga Karen Figueroa. Además de las tres invitadas de la noche: Thati Lira, Lorena Allen y Mirella Tomicic.

La crítica de Raquel Argandoña

A la espera que se estrene el episodio donde aparece la cubana, en Zona de Estrellas se discutió el adelanto que dejó la grande y que le sacó ronchas a la Quintrala.

«Oye, si tú te quieres agarrar a besos con tu amiga o tu compañera en televisión, es problema tuyo. Yo no lo haría», señaló de entrada La Raca, sobre el registro donde Tonka y Betsy están a punto de darse un beso.

Igualmente, Raquel Argandoña continuó diciendo: «a mí sinceramente, conociendo a Tonka y lo voy a decir con lo que yo pienso, a mí me choca ver a Tonka dándose besos con otra mujer. A mí me choca», agregó la panelista del espacio de Zona Latina.

Del mismo modo, según rescató La Cuarta, la Quintrala siguió refiriéndose a su postura. «A lo mejor Tonka estaba cómoda, a mí todos los años que yo he trabajado con ella, me choca, punto», expresó la Raca.

¿Por qué no le gustó la situación?

Sin embargo, pese a su crítica contra Tonka Tomicic, Raquel Argandoña aclaró que no le molesta ver a dos mujeres en una situación coqueta. Pues la panelista aclaró que sus palabras iban de forma directa a la animadora.

«Yo tengo amigas lesbianas y me encanta, pero no por eso me voy a andar agarrando a besos en la boca», aseguró Raquel Argandoña.

Para finalizar su opinión sobre el tema, la Quintrala apuntó: «No digo que es malo o bueno, yo no lo haría. Si tú me preguntas qué me parece, yo digo no me gusta ver a Tonka así», concluyó la Raca en el espacio de Zona Latina.