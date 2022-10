Mayte Rodríguez y cómo vivió su niñez con su madre: «con un colchón pelado»

No queda nada para que se lleve a cabo el debut del programa de Cecilia Bolocco por las pantallas de Canal 13. «Todo Por Ti» llega el próximo domingo, junto con dos grandes invitadas.

El programa de conversación de la ex Miss Universo tendrá su primer capítulo con ni más ni menos que con Carolina Arregui, junto a su hija, Mayte Rodríguez, quien actualmente se encuentra preparando su regreso a la actuación en Argentina.

La infancia de Mayte con su madre

Mayte Rodríguez comentará lo que fue de su vida posterior a la separación de Arregui y Óscar Rodríguez, cuando ella apenas tenía 4 años de edad. Fue el padre quien se quedó con los hijos y, tras unos meses, la madre se hizo cargo de sus retoños. Por su parte, Mayte la primera en volver a vivir con Carolina.

La joven rubia revelará, al respecto, que su progenitora estaba sin dinero y con muy pocos recursos para tenerlos a ellos. Aunque eso a ella no le importó eso. En ese sentido, Mayte dará a conocer que llegó a vivir a un departamento con su madre. «Con un colchón pelado… ahí estuvimos varios meses», y sin mayores artefactos, muebles o elementos de casa para vivir.

Mayte Rodríguez también señalará que para ella fue «hermoso» este período. «Era como la película, para mí era todo entretenido. Yo estaba con mi mamá». Posteriormente, empezaron a vivir en varias partes hasta lograr establecerse.«Estuve como en siete u ocho colegios, por cambios de casa», dirá Mayte sobre como vivió en lugares como Maitencillo, Viña del Mar y Santiago.

La infidelidad de la intérprete y la relación con su exmarido

Cabe recordar que la actriz Carolina Arregui y el director de telenovelas, Óscar Rodríguez, se separaron en 1993. El quiebre se produjo luego de que ella, en medio de las grabaciones de la teleserie «Marrón glacé», tuviera un affaire con su coprotagonista, Fernando Kliche

Lo anterior será parte de lo que Carolina Arregui le confesará a Cecilia Bolocco. «Nunca estuvo en mis planes, separarme… a veces uno comete errores, la embarra y no mide las consecuencias», expresará la experimentada intérprete nacional.

Además de ser homenajeada en el programa por su hija, Arregui vivirá una jornada llena de emociones y confesiones. Por un lado, recordará a su exmarido y padre de sus hijos entre lágrimas. «Si tú supieras cuánto yo quiero a ese hombre, lo adoro y sufrí mucho el tiempo que no estuve con él, me hizo mucha falta», indicará a la ex Miss Universo.

La ex figura de clásicos de la tevé chilena como «Ángel malo», «Machos» y «Brujas», también abrirá su corazón para hablar de la relación con su madre. «Fue brava, brígida. Me hizo falta tenerla más presente, pero siento que ella también pasó un tiempo que no fue bueno, lo pasó mal», dirá Arregui en el nuevo espacio del 13, realizado por la productora La Industria.

La intérprete también manifestará: «me costaba entenderme con mi vieja», junto con añadir que a los 16 años ella se fue de la casa a vivir a una pensión y que ella tomó las riendas de su vida. Esto gracias a que en ese entonces hacía «comerciales y papeles chicos en teleseries».

Sobre su progenitora igualmente contará: «falleció mi vieja hace varios años, más de 10, de un cáncer que se la llevó en un mes, a los huesos. No lo pasó nada de bien. Falleció en mis brazos», relatará Arregui.