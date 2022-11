Cachureos llegó a desordenar al Portal del Web en nuestra gran inauguración

El Portal del Web con nuestro querido José Luis Godoy no fue cualquier programa, ya que tuvo unos invitados de lujos que llegaron a desordenar la inauguración del nuevo estudio de la radio de la gente feliz.

Estamos hablando de Cachureos, puesto que el tío Marcelo no llegó solito al aire y a las pantallas de YouTube de Radio Activa, sino que vino muy bien acompañado con tres recordados personajes: Epidemia, el gato Juanito y el Pollo.

Tenemos casa nueva y lo celebramos con el recordado programa infantil

Después de presentarse con éxito en la pasada Teletón tras su gran presentación en el Estadio Nacional, las recordadas figuras llegaron a la transmisión. Pero no fue una cualquier transmisión, ya que los personajes llegaron a puro pelusear el ambiente, molestando al tío Marcelo. Incluso, Epidemia llegó con ganas de hacer un concurso, y un conflicto entre el Pollo y el gato juanito.

Pero no fue lo único que ocurrió con la participación de Cachureos, puesto que Epidemia nos regaló una versión de él, al igual que otros personajes del recordado programa infantil, y se interpretó en vivo la recordada canción «Kikiri Que Le Haga».

Incluso, además de lucirse con el mítico «Congelado» de Cachureos, el tío Marcelo sacó aplausos con una polera al estilo de la banda Iron Maiden, pero retratando a «León Chester», otro de los recordados personajes del espacio infantil.

«Esta polera la creó mi hijo Marcelo, él es el que se ha preocupado de mejorar los vestuarios de los personajes y él tiene esa tienda online que se llama ‘El Grito Store'», comenzó explicando el líder de Cachureos.

Del mismo modo, el tío Marcelo continuó diciendo: «entonces ahí, cuando fuimos a la Teletón me puse esta polera. Yo le dije (a su hijo) pero, ‘el Chester es el más tranquilo, estos son los pelusas (gato Juanito, el Pollo y Epidemia)’. Póntela igual me dijo, me la puse y al final aplaudieron más la polera que el show», confesó entre risas sobre el diseño que hizo el «Señor Lápiz».