El fuerte testimonio de Karol Lucero tras fuertes críticas en redes: «Hasta los 19 años dormí en una mediagua»

Juego Textual tendrá su segunda patita de la semana, después de recibir al actor, Álvaro Gómez. Ahora, el espacio de Canal 13 conducido por Sergio Lagos, tendrá un nuevo episodio esta martes después de T13 Central, que recibirá a un conocido famosillo de la pantalla chica: el ex chico Yingo, Karol «Dance» Lucero.

En este espacio, el también comunicador e influencer hablará sobre distintos temas personales. Para ser más precisos, de los ataques que recibió durante y después del estallido social. Además de explicar de cómo se desempeña y los malos comentarios que recibe mediante Internet.

Karol Lucero y la funa tras el estallido social

El ex chico Yingo hablará de la multitudinaria «funa» que Lucero sufrió en el estallido social, donde mucha gente lo escogió como símbolo del descontento.

«Me cuesta entenderlo, porque hasta septiembre de 2019 era todo perfecto, y en octubre todo cambió (…) Yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar, creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz», señalará.

En torno a los epítetos que se usaron en su contra en las marchas, como «degenerado» y «acosador», el ex Mucho Gusto indicará que no hay justificación alguna, ya que no tiene denuncias ni por acoso, ni por estafa, ni por violación. Aunque Karol Lucero sí hará un mea culpa por ciertos excesos de su parte.

«He cometido errores en el pasado, pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje», expresará el influencer.

A esto agregará que no siente que sea justo considerarlo un símbolo del privilegio, porque él precisamente viene desde muy abajo. «Yo hasta los 19 años dormí en una mediagua, en una casa forrada de cartón. Soy parte de este sistema, estudié en un liceo y fui el primero en ir a la universidad de mi familia. Cuando yo vivía en una realidad precaria y veía estas realidades distintas a la mía, no hacía más que incentivarme y motivarme», confesará.

Los frutos de su esfuerzo

Consultado acerca de la manera en que ostenta sus lujos en redes sociales, y si eso le pasó la cuenta, el comunicador será categórico.

«Lo que piense el resto me importa una r… Eso me lo gané, no robé a nadie ni pasé a llevar al del lado, y las personas que deciden seguirme en redes sociales son las personas que quieren verlo. Nadie está obligado a hacerlo, hay un botón que dice ‘dejar de seguir’, y así es como debería funcionar la democracia digital».

Para concluir, Karol indicará que en su día a día no es tan cuestionado como en las redes sociales. «Las redes sociales no se condicen con la realidad. En la calle tres o cuatro veces deben haberme parado para decirme algo, recibo solo saludos y buena onda, mientras que he sido millones de veces trending topic en Twitter. Nunca se perdió lo que construí durante 15 años», dirá el comunicador.