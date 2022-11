María Luisa Godoy sobre su hijo con Síndrome de Down: «Es algo muy nuevo para mí»

Fue el pasado 6 de septiembre cuando María Luisa Godoy le dio la bienvenida a este mundo a Domingo, su quinto retoño, quien nació durante esa jornada cerca de las 23.00 horas. Desde momento, solo ha llenado de ternuras las redes con fotitos de su bebé y de sus otros cuatro hijos.

En ese contexto, la animadora realizó un contacto con «Buenos Días a Todos» para hablar de lo que han sido los más de dos meses junto a su pequeño hijo, quien nació con Síndrome de Down.

«Estoy tan feliz, estoy en uno de los momentos más alegres de mi vida, porque ya tengo a mis cinco cachorros, toda una pandilla, con todo lo que implica eso. Es su buena pega», inició María Luisa Godoy en el programa del canal estatal.

De igual manera, la periodista no dudó en expresar lo feliz que se siente actualmente con su bebé y su familia. «Está muy rico, estoy muy feliz porque está sanito, entonces, ¿qué más puedo pedir? Está sano, bien. Los hermanos, los cuatro son increíbles (…) son muy hermanables todos», afirmó la comunicadora, tal como consignó Corazón.

María Luisa Godoy conversa sobre los primeros meses de vida de Domingo

Siguiendo la línea de la conversación sobre su bebé, informó que tiene el acompañamiento en kinesiología, de lunes a domingo. Además, adelantó que en diciembre su hijo también tendrá terapia con fonoaudiólogo. «Estamos aprendiendo, porque es muy nuevo para mí, pero estoy feliz», expresó María Luisa Godoy.

La periodista también desclasificó que tal como muestra en su red social, llena de cariño a su bebé y uno de los hermanos (Ignacio), también hace lo suyo llenándolo de amor con muchos besos.

Pese a lo anterior, la comunicadora manifestó su preocupación sobre un aspecto de salud del chicoco. «Me pone un poquito nerviosa, porque (…) aquí han pasado todos enfermos el año entero, entonces me pone muy nerviosa que no lo contagien», complementó la animadora del Festival de Viña, junto con asegurar que Domingo no se ha enfermado.

Para ir finalizando su aparición en las pantallas de TVN, María Luisa Godoy declaró que está poniendo énfasis en el trabajo de la musculatura de su bebé. Esto ya que es uno de las características que afectan a las personas de la condición de su hijo.

«Quiero darle papa, ojalá tres años para que desarrolle mucho la musculatura de la mandíbula, y hasta el momento va como avión. Por eso tiene que tener kinesiología todos los días, para desarrollar la musculatura. La kine me dice que va increíble, ya está haciendo ejercicio para niños más adelantados. Así que vamos como avión», concluyó la comunicadora al entrar en detalles del desarrollo del pequeño Domingo.