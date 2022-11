Mauricio Medina y su rotunda defensa a Paty Maldonado: «Ella nunca ha sido derechista»

Mauricio Medina dio que hablar hace una semana tras anunciar su retiro de los escenarios y revelar un inédito conflicto con Paul Vásquez. Después de esto, el comediante fue apoyado por figura como Natalia Cuevas y Paty Maldonado, esta última a quien defendió recientemente en una entrevista.

Recordemos que Cuevas respaldó a Medina y a su esposa. Misma situación ocurrió con Patricia Maldonado, quien aseguró que Dinamita Show fue un éxito gracias al «Indio».

«Lo conocí muy bien, nos hicimos muy compinches y ahí me di cuenta el valor que él tiene como talento», comentó la opinóloga, quien lamentó el retiro del comediante y aseguró que él debería formar humoristas.

La defensa de Mauricio Medina a Paty Maldonado

Fue en una reciente entrevista del comediante y guionista, Luis Slimming, en el programa «Entre Broma y Broma», donde se recordó esta situación. Pues el también matemático le recordó el respaldo de Natalia Cuevas, mientras que al «Indio» se le vino a la cabeza el apoyo de la ex Mucho Gusto.

«La Natalia es muy buena mujer, gran persona, así que… le tengo mucho cariño, y también salió la ‘tía Paty'», dijo Maurico Medina.

Inmediatamente después, Slimming cuestionó el respaldo de la ácida opinóloga, lo que permitió que el experimentado humorista le devolviera la mano a la panelista de Las Indomables.

«Sabí que… la gente no conoce bien a la Paty Maldonado y no la quiere conocer tampoco. A la Paty le da lo mismo en realidad, pero ella… yo les voy a contar por qué ustedes no saben. Ella nunca ha sido derechista, ella es pinochetista. Y si tú le hablai’ de Pinochet (Augusto) te puede hacer ca… a charchazos», aclaró Mauricio Medina.

Igualmente, el «Indio» continuó diciendo «no tiene un punto de vista tan derechista, y si, al final, ha dicho we… que son dolorosas, pero que son verdad también», aseguró junto con realizar una comparación sobre cómo se vivía antes respecto a la actualidad.

En ese instante, la conversación se tornó seria, ya que el «Indio» realizó una profunda crítica social y política de nuestro país, después de devolverle la mano a Paty Maldonado yendo en su defensa, de la misma forma que lo hizo ella.