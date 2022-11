¡Se viene con todo!: así será la inauguración del nuevo estudio de Radio Activa

La Noche Radio Activa no es el único gran evento que tendrá la 92.5, ya que la emisora de la gente feliz tendrá otro gran acontecimiento. Pues tal como te hemos mencionado anteriormente a través del dial de Radio Activa y mediante nuestros canales oficiales, este jueves se realizará la inauguración de la nueva casa y todos los queridos auditores la podrán conocer.

Este no será cualquier suceso, puesto que será todo un día lleno de sorpresas desde las 7.30 horas, cuando nos acompañes juntos a «Los Magníficos» de la 92.5, hasta el final de la jornada con nuestro querido Pape Salazar en «Yo Soy Tu Pape». Todo transmitido a través del canal de YouTube oficial de Radio Activa.

La inauguración será una fiesta total para toda la familia Radio Activa

Desde tempranito los niños serán acompañados con el marciano Pitiklin. Y, además, en el inicio de la Central Radio Activa se revelarán las primeras sorpresas de la jornada, ya que junto a nuestro querido Daniel Fuenzalida las novedades serán varias.

El ex huevo anunciará el primer concurso de la mano de los amigos de «Tentaciones Los Chichis», que se pondrán con su desayuno para 30 personas. A lo anterior se suma la llegada de Me Late a la radio con varios de sus ex panelistas en las pantallas de TV+, aparte del regreso de Joseph «Chico Eléctrico» Rivas y de Ana María «Zapallito Italiano» Muñoz.

La cosa no queda ahí, ya que nuestra viejita rica estará junto al grupo La Rosa. Mientras que en el Portal del Web, el desorden llegará con el tío Marcelo de Cachureos, llevando toda la esencia del programa infantil a los auditores de la 92.5.

Las sorpresas siguen, pero índole musical, al igual que en todas las ediciones de HiperActiva, ya que nuestro querido maquinón, Spider G tendrá música en vivo gracias a Mariel Mariel, Rigeo y El Bloque 8.

El telón de la gran jornada inaugural de nuestra nueva casa se baja en Yo Soy Tu Pape junto al responsable de varios hits del recuerdo, el Capitán Memo. Además, cabe destacar que habrá un gran sorpresa durante la tarde que los muyayos de la 92.5 no se esperan.