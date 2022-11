Teletón y un posible concierto en Chile: Natti Natasha habló de todo en la 92.5

Después de una excelente presentación de nuestro querido Spider G en HiperActiva, apareció nada más ni nada menos que Natti Natasha en el aire de la 92.5, en el contexto de su primera visita a Chile, previo a su gran presentación en el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional.

«Increíble, yo me siento súper bien, me siento agradecida de que me hayan permitido estar aquí con ustedes, y gozando, disfrutando el amor de la gente de Chile», comenzó diciendo Natti Natasha quien visitó un centro Teletón durante su primera jornada en nuestro país.

Escucha el audio completo:

Igualmente, en conversación con nuestro maquinón, la dominicana destacó el cariño de la gente y la comida de Chile. En ese contexto, además de contar que ella es vegetariana, Spider G le recomendó comer su buen plato de porotos con riendas.

En el caso de su visita a los niños y niñas de la Teletón, recordó con mucho cariño los regalos recibos. Esto junto con detallar que tuvo toda la explicación de primera mano por parte de Don Francisco, mediante un recorrido del mismo histórico animador.

Asimismo, Spider G realizó una ronda de saludos por parte de los fieles auditores de Radio Activa. Ella habló con los distintos muyayos, envió saludos a fanáticos e incluso conversó con una persona que recibió un acompañamiento profesional en un Instituto Teletón.

También hubo espacio para hablar de la carrera musical de Natti Natasha. La cantante se refirió a uno de su más recientes lanzamientos junto a la exponente argentina, María Becerra, en el sencillo llamado «Lokita».

«Lo que me encanta de Lokita, aparte de que tiene un ritmo que a mí me enamoró por lo jocoso que es, porque lo puedo perrear hasta abajo, a mí me encanta la fantasía que tiene Lokita. Como una mujer tiene el atrevimiento de decir: ‘quiero probar uno de Chile, uno de Argentina, uno de México, uno de Puerto Rico, uno de República Dominicana’, o sea, estoy llamando a todos los países de lo orgullosa que estoy de como somos los latinos», señaló Natti Natasha antes de presentar el sencillo que suma más de 16 millones de visualizaciones en YouTube.

Su show en la Teletón y un posible concierto en Chile

Natti Natasha se presentó en la madrugada de este domingo en el escenario del Estadio Nacional, interpretando éxitos como «Ram Pam Pam», «Criminal», «La Mejor Versión de mí», «Mayor Que Usted» y «Amantes De Una Noche».

En ese mismo contexto y previo a su show en el recinto de Ñuñoa, la dominicana habló de que lo que tiene que pasar para que ella regrese a Chile.

«La gente es la que pide eso, Chile tiene que pedir eso y Natti Natasha viene pa’ acá sí o sí. En mis redes sociales poco a poco voy subiendo», señaló la cantante.

Incluso, lanzó que si hay comida en su vuelta a Chile, viene a la 92.5 con ni más ni menos que con su buen vino.