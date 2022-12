«El cafiche haciendo nada»: Kathy Contreras responde a desubicados comentarios en coqueta fotito

Kathy Contreras sigue más activa que nunca en su perfil de Instagram, después de abrir su cuenta de Unlok, donde sube varios registros coquetos. Sin embargo, pese al gran apoyo que ha recibido la ex Calle 7, la mala onda abunda en las redes sociales.

«No lo tuve que pasar mucho con mi pareja (el ingeniero eléctrico, Erich Muñoz). Siempre estamos buscando cómo tener un mejor sustento económico, y ya tenía esta propuesta y pensé que no me voy a sacar fotos que no me he sacado antes», dijo Kathy Contreras en conversación con Las Últimas Noticias, previo a subir más atrevidas fotitos.

Sin embargo, aunque la chiquilla y su pareja están tranquilos con sus proyectos personales, han tenido que aguantar la mala leche de los cibernautas en las publicaciones de la ex Calle 7.

La respuesta de Kathy Contreras en redes sociales

«Y el cafiche haciendo nada 😂», fue uno de los comentarios en la reciente destapada fotito de Kathy Contreras, en la que aparece con una polera mojada de Unlok, y donde censuró su delantera.

A este comentario se sumó una internauta se manifestó en contra de la osada postal de Kathy Contreras. Incluso, otra ciberociosa escribió: «en el fondo él vive de ella, tiene razón», a lo que la ex chica reality contestó.

«Generalmente no contesto los mensajes cuando opinan sobre mi cuerpo, pero este me dio ganas de responderte para sólo decirte que sus suposiciones están completamente erradas, mi pareja tiene su trabajo hace años y tiene una estabilidad económica la cuál agradecemos siempre», comenzó diciendo Kathy Contreras, junto con resaltar las cosas positivas de su amorcito.

En esa misma línea, la chiquilla aclaró: «con respecto al que él me ‘deje’ sacarme fotos para unlok, ambos con mi pareja nos preguntamos ¿por qué el me tiene que dar permiso? 🤷🏽‍♀️», indicó la ex Calle 7, junto con cerrar diciendo que tenía 32 años y que estaba feliz con sus 54 kilos, gracias a lo preocupada que estaba en su alimentación.

La aclaración de la pareja de la ex Calle 7

Pero la cosa no solo se quedó en la respuesta de Kathy Contreras ya que su amorcito, Erich Muñoz, también se unió a las aclaraciones para la ociosa cibernauta.

«Págate un psiquiatra, como alguien puede imaginar tanta tontera», inició el chiquillo agregando que era ingeniero civil electrónico y que todavía seguía trabajando pasada la medianoche.

«Y te cuento otra cosa, Kathy toma sus propias decisiones, yo no le meto. Por favor… escribe un libro, un guión o lo que sea, pero no vengas a publicar estupideces», contestó sin filtro.

