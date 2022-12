Marlen Olivari revela los privilegios que tenía para grabar las escenas hot de Infieles

Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela siguen cuadrándose con la ola de calor de Santiago, con sus distintas revelaciones en la pantalla chica. Aunque ahora no estuvieron solos en sus relatos, ya que ahora la también panelista de Tal Cual de TV+, Marlen Olivari, fue quien contó detalles de su paso por Infieles de Chilevisión.

Recordemos que en el tiempo que se emitía el osado programa, la ex Morandé con Compañía estaba pasando por un excelente presente en la pantalla chica. Incluso, eso lo permitió llegar a ser jurado del Festival de Viña del Mar.

«Pagaban bien (…) Era mucha actuación. No creas. Se actuaba harto. Entre medio, claro, al final venían las escenas, un poquito más hot. Pero uno no estaba desnudo. Yo por lo menos pedía… Uno también podía conversar eso con el director. Y yo pedía que no se me viera nada», comenzó diciendo Marlen Olivari en las pantallas de TV+.

En esa misma línea, la ex vedette continuó diciendo: «Que no se me viera nada y tampoco estar pilucha delante de la gente, por ningún motivo. Había chiquillas que les daba lo mismo (…) Pero también, ojo, tampoco se podía mostrar cualquier cosa en televisión. Era horario trasnoche, pero…», complementó, según informó Corazón.

¿Cuál fue otra de las exigencias de Marlen Olivari?

No aparecer desnuda en pantalla ni en frente de las personas no fue lo único que podía pedir Marlen Olivari. También reveló que ella podía escoger a los chiquillos con los que tenía que hacer las escenas más hot de los capítulos.

«También tenía la posibilidad de elegir quienes de los actores posibles. ¿Cómo voy a estar besando a un gallo que no me gusta? (…) Yo le decía al director, ‘sí, pero ponme a un gallo buen mozo'», contó la ex vedette.

Pero la cosa no quedo ahí, ya que también desclasificó un nombre de los actores que eligió para actuar con él. «Me tocó con un gringo. También me tocó, ¿sabes con quién? Me parece simpático… Oye, es que no me acuerdo como se llama. Es actor de teleseries», señaló Marlen Olivari, previo a recordar que se trataba de Remigio Remedy.