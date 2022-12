Paty Cofré y las múltiples agresiones que sufrió en el Bim Bam Bum: «Me echaban cerveza en el maquillaje»

Este martes se emitirá la segunda dosis de Juego Textual, para los fieles televidentes de las pantallas de Canal 13. El programa conducido por Sergio Lagos y protagonizado por ocho queridas panelistas, tendrá como invitada a un querido rostro de la pantalla chica: Paty Cofré.

La artista recordará grandes momentos de su larga carrera en el espectáculo. Por ejemplo, su legendaria pelea hace 60 años con su compañera del Bim Bam Bum, Iris del Valle, que la agredió sobre el escenario por celos luego de que Paty destacara demasiado cuando la reemplazó.

«Tuvieron que correr las cortinas, me seguía a patada limpia, me sacó la mugrienta», revelará Paty, agregando que, debido a su meteórica carrera, siempre fue objeto de abusos de parte de sus compañeras.

«Era pura envidia no más. A mí me rompían los zapatos, me cortaban los bikinis. También me echaban cerveza en el maquillaje. Se ensañaban conmigo, pero yo decía que aquí tenía que estar, no me iba a ir si no me echaban», recordará.

Revelaciones familiares y su relación con Kike Morandé

Paty Cofré también repasará cuando quedó embarazada de su único hijo, Yerko, y fue víctima de violencia de parte del padre. «Él supo que estaba embarazada y empezó a renegar. Me dijo ‘Esa cría, quizás entre cuántos te la hicieron’. Además, me golpeaba mucho», contará.

Posteriormente, la artista recordará a su esposo, el músico Alejandro Zagal, quien partió como admirador suyo y se convirtió en su gran amor. «Era rubio, de ojos azules, era lindo. Pero no me gustaba, yo era medio regodeona para mis cosas», confesará.

Lamentablemente, Alejandro sufrió una serie de infartos cerebrales que lo dejaron paralizado, hasta que un día en 2007, de vuelta de una grabación de una película, le avisaron por teléfono desde la clínica donde estaba que había fallecido. «No alcancé ni a despedirme de él. Yo lo amaba como lo amé desde el primer día», señalará la ex vedette clásica sobre su esposo.

Finalmente, acerca de Kike Morandé, la comediante indicará que guarda muy buenos recuerdos del animador. «Para mí Kike ha sido el mejor jefe, y he conocido a muchos. Es un hombre preocupado de la gente que trabaja para él. Nunca lo he visto llegar choreado o sin saludar. Él es maravilloso y lo quiero como un hijo», dirá sobre el ex rostro de Mega.