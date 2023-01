¡Apareció Piqué!: el español regresa a las redes tras intensa canción de Shakira

La aparición de Gerard Piqué era de las más esperadas tras la Bizarrap Music Session #53 de Shakira. Ocurrió al igual que el anuncio de la nueva canción: a través de Twitter.

Recordemos que después de informar que se venía la colaboración, el exfutbolista español publicó una serie de emojis en Twitter. Estos parecían en respuesta de la artista colombiana; pero no fue así. Los emojis eran relacionados con la «Kings League», un juego de fantasía español

La esperada aparición de Gerard Piqué en redes

Pese a toda la expectación generada por la canción que sumó más de 42 millones de visualizaciones en YouTube en menos de una jornada, el ex Barcelona volvió a decepcionar a los más chismosos.

«Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡», escribió Gerard Piqué a través de su cuenta oficial de Twitter, refiriéndose nuevamente al tema antes mencionado.

La denuncia en TikTok contra la cantante colombiana

Fue una cantante venezolana conocida como Briella quien la denunció de plagio mediante su perfil de TikTok. «La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción ‘Solo tú’??», comenzó diciendo la chiquilla en la publicación que ya suma más de 14 millones de visualizaciones en la plataforma.

«De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción, ‘solo tú’ para su Bizarrap session, quiero que lo escuchen ustedes mismos», señaló la artista venezolana junto con realizar una comparación de su creación y el viralizado tema de la intérprete de «Loba».

«Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza y de verdad estoy en shock, no sé que hacer», complementó Briella en el video que acumuló más de 806 mil me gusta y 57 mil comentarios.