«Después la gente piensa mal»: el rechazo de Priscilla Vargas a Repenning durante especial momento en TV

Priscilla Vargas y José Luis Repenning no solamente se toman cada mañana en el matinal «Tu Día», pues recientemente también llegaron al horario prime dándolo todo durante su participación en Socios de la Parrilla.

Ambos periodistas contaron muchas historias ligadas a su comentada amistad. En ese sentido, fue Priscilla Vargas quien recordó cuando conoció a Repenning hace más de 20 años. Incluso, también abordaron como fue la conversación que tuvieron cuando la comunicadora migró de Mega a Canal 13.

Además, siguiendo la línea de los recuerdos de ellos juntos en el ámbito profesional, ambos se refirieron a su momento más bonito en la pantalla chica: cuando les tocó trabajar en la transmisión del rescate de los 33 mineros, el 13 de octubre de 2010.

La confesión de Priscilla Vargas sobre el especial momento

«Era primera vez que Chile era el epicentro de una noticia mundial, y una buena noticia», recordó Priscilla Vargas. Por su parte, José Luis Repenning añadió: «Nos tocó trabajar mucho rato en el campamento Esperanza. Fue mucho apañe y compañerismo nuestro y del equipo», declaró el ex Meganoticias.

El periodista también recordó que para esa transmisión tenían tanto frío que les pasaron un saco de dormir, pero Priscilla se negó a entrar al mismo saco que él. «Después la gente piensa mal», se justificó la ex Aquí Somos Todos.

Por otro lado, Priscilla Vargas habló de su relación con las motos, que las maneja desde chica. «A los 13 años aprendí sola. Mi papá me dijo: ‘aquí está el freno, embrague, para abajo primera, segunda. Y no te caigas porque me echan de la casa'», contó, y agregó que la única vez que se cayó en una moto de calle fue con «Repe», cuando lo llevó a dar una vuelta tras un carrete.

«Damos la vuelta en una calle muy angosta en bajada y con Repe arriba. Nos volcamos, yo salté de la moto y él se quedó arriba, su pie aplastado en el tubo de escape, con chalas y shorts. Levanté la moto para sacarlo», relató.