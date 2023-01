«Es una we… súper estúpida»: Pailita se refiere a las críticas contra Polimá Westcoast por usar auto-tune

Pailita se tomó las redes nuevamente después de realizar una transmisión en vivo en la que tocó un tema muy importante: las críticas a su colega nacional, Polimá Westcoast.

Desde hace un par de meses que las críticas a la voz de «Baby Otaku» se intensificaron por el uso de auto-tune, lo que obviamente no cayó bien en Polimá Westcoast y menos en Pailita.

Pues durante los últimos días, después de la gran presentación del intérprete de «Parcera» en el Festival de Las Condes, muchos pidieron su presencia en el Festival de Viña del Mar 2023, en lugar de Polimá Westcoast, lo que provocó la inmediata respuesta del «Casti» a través de su cuenta de Instagram.

No hay mano para las críticas con Pailita

«Ya po’, voy con este caso del Poli. Hablando de los chaqueteros, el Poli tiene una trayectoria de muchos años, sacándose la chu… haciendo música, y al principio todo bien. Sacó My Blood, sacó Ultra Solo, conmigo… toda la gente ‘que el Poli, la hiciste’, ‘medio tema’, ‘hermoso’, los primeros tres meses», comenzó diciendo Pailita en una transmisión en vivo.

Junto con lo anterior, el artista nacional continuó diciendo que a Polimá Westcoast le empezó a ir bien y comenzaron los cuestionamientos.

«Empezó a sacar muchos shows y he visto tanta gente criticándolo, que él no canta, que le tiran la pelá, y es fome porque te suben y cuando estás arriba te quieren bajar. Es penca, ese we… es mi compañero, yo lo amo con mi vida, y no me gusta ver we… a veces criticándolo, siendo que no están en sus zapatos», continuó diciendo Pailita, asegurando que su colega trabaja mucho.

«Como todos se esfuerza para tener bien a su familia y si está ahí es por algo. Al Poli yo lo conozco antes de que yo fuera cantante, yo escuchaba todas sus canciones y ahora que al loquito le está yendo, todos los quieren tirar para abajo», expresó la voz de «Na Na Na».

La preferencia de un chileno por sobre otro

Incluso, Pailita hizo énfasis en la comparación de él y Polimá Westcoast por la presentación del «westside» en el Festival de Viña. «He visto muchos comentarios comparándolo conmigo; ‘él tuvo que ir al festival’, we… tienen que sentirse orgullosos de que un chileno va un festival y tienen que apoyarlo, es chileno, está representando», agregó junto con destacar que en Argentina y España hay un cariño inmenso para Polimá Westcoast.

«Yo sé que muchos de ustedes escuchan traperos de Estados Unidos y esos todos ocupan auto-tune. No entiendo porque a ellos no le tiran la pelá y al Poli por ser chileno le tiran la pelá, es una we… super estúpida», remató Pailita en el registro rescatado por la cuenta «movimiento_y_estrenos».