«Tremenda hermosura»: Ingrid Cruz enamora con acalorado video en bikini

Ingrid Cruz se cuadró con las altas temperaturas de Santiago y encantó a sus seguidores al subir un nuevo videito a su cuenta de Instagram. La reconocida actriz a nivel nacional subió un acalorado registro del día de piscina en su hogar. Esto con el fin de emular lo que sería su buen chapuzón en la playa.

«Aprovechando cada día libre con todo!!!🌟Como no he salido de vacaciones… llego a mi casa, me pongo traje baño y voy corriendo a la piscina !!!🌊☀️🩱🧢🦋🐬», señaló de entrada Ingrid Cruz en la bajada del video en el que se lució con un traje de baño de dos piezas color azul que le quedó perfecto.

En esa misma línea, la artista chilena continuó diciendo: «a falta de playita disfrutando la casita. Les mando un beso gigante, que aprovechen cada rato libre en lo que más les gusta y que venga una semana llena de amor 💙», cerró la intérprete nacional junto con agregar el datito del llamativo bikini. El mismo que lució al ritmo del hit mundial de David Guetta y Bebe Rexha llamado «I’m Good (Blue)».

Las decenas de reacciones en el reciente video de Ingrid Cruz

El registro que se tomó la cuenta de la conocida actriz fue muy comentado. En ese sentido, el video sumó más de 3 mil corazones y casi una centena de comentarios. Todos hicieron referencia a lo bien que se veía Ingrid Cruz.

«Hermosa mi Reina 🔥»; «La chica del bikini azul 🙌💙💙💙 #luismilover 😂»; «Te pasaste pa regia! Eres tremenda mujer, hermosa y talentosa, ¿qué más? Orgullo chileno»; «Que riqueraaaa!!!!! Como decimos en Cuba 😍❤️»; «😍 disfrutalo estas muy guapa»; «🔥 tremenda hermosura 😘🌹🌹🌹🌹 bombón 😘🌹🌹🌹», le escribieron parte de los internautas que llegaron a dejar su reacción positiva al perfil de la artista nacional.