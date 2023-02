Millaray Viera y la dura infancia que vivió tras la muerte de su papá: «Fueron épocas muy díficiles»

Millaray Viera protagonizó el más reciente y último episodio de la temporada de «Todo Por Ti». En esta ocasión, Cecilia Bolocco conversó con la animadora quien homanejó a su mamá, Mónica Aguirre, además de recordar a su padre, el cantante Gervasio.

«Mi mamá es una mujer que a mí me sorprende, porque con esa cantidad de dolores y pruebas sigue siendo positiva y tirando para adelante (…) La admiro por conservar su bondad e ingenuidad a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida. Es como una niña mi mamá, a veces yo soy un poco la mamá de mi mamá», señaló el ex rostro de Chilevisión, junto con recordar su infancia que estuvo marcada por la muerte de su papá.

Millaray Viera y la dura infancia que le tocó vivir junto a su progenitora

«Yo tenía tres años y no debería recordar nada, pero precisamente porque fueron épocas muy difíciles, tengo recuerdos de algunas cosas, sensaciones, emociones, cosas que sentía en mi entorno. Fue un tiempo muy difícil para mi familia en general, mi madre dos días antes de perder a mi padre perdió a mi abuela, de hecho mi padre murió el día de su funeral», confesó la animadora.

Asimismo, Millaray Viera se refirió al ambiente que recuerda que vivió a temprana edad. «Recuerdo haber tenido la sensación de ‘Aquí hay tristeza’. Pero mi mamá lograba abstraernos de eso y siempre tuvimos espacio para ser felices. Yo la veía triste cuando ella no se daba cuenta que la estábamos mirando, entonces mis recuerdos de infancia son de todas maneras muy lindos», complementó la comunicadora.

Finalmente empezó a darse cuenta de las circunstancias detrás de la muerte de su padre -quien fue encontrado víctima de un aparente suicidio- de manera casual.

«Yo estaba en el colegio y un compañero me hizo un comentario sobre cómo murió mi papá. Recuerdo haber pensado ‘Pero eso no es así’, y ahí me di cuenta de que yo tampoco lo sabía. De ahí surgió la conversación con mi mamá y me contó cómo fue, en lenguaje infantil y paulatinamente», recordó.