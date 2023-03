La inédita anécdota de Diego Urrutia con El Jordan 23: «Me invito a carretear y me dio miedo»

Diego Urrutia volvió a dar que hablar por los efectos positivos de su exitosa rutina en el Festival de Viña 2023, donde conectó con ni más ni menos que El Jordan 23, artista urbano nacional que incluso lo invitó a carretear.

Este gran momento se originó en el canal de LaJunta Plus, quienes juntaron a los dos jovenes chilenos después de que el comediante interpretara varios temas urbanos nacionales en su rutina.

Las canciones fueron «Cochinae» (Julianno Sosa, King Savagge), «PERREA KTM» (Endo, El Jordan 23, Julianno Sosa)y «Anti Rana» (El Jordan 23). La predominancia de temas del oriundo de Lo Prado justificó el junte que se concretó en Internet y que después creció con la buena onda.

Al menos así lo contó Diego Urrutia en conversación con su colega, Luis Slimming, en el conocido programa de conversación en YouTube, «Entre Broma y Broma».

Diego Urrutia y su divertida interración con el artista urbano

«Conocí a El Jordan 23», partió diciendo el también tiktoker sacando al baile hasta a Pablo Chill-E y Marcianeke.

«Yo hice una canción de él en el festival (de Viña) y estaban ahí todos los ‘patos feos’, así se llama la ‘banda’ y me empezaron a agarrar pal web… ‘este se matriculó en Viña'», continuó diciendo Diego Urrutia provocando la risa del humorista que también triunfó en el verano, pero en Olmué 2023.

Pero su relató no se quedó ahí, ya que Diego Urrutia recordó cuando coincidió con El Jordan 23 en LaJunta Plus, donde recibió una especial invitación.

«Después me invitó a carretear y me dio miedo. Estaba en un VIP, yo lo vi de lejos y me fui. Después me mandó un mensaje: ¿dónde estai cul…?», complementó el comediante, sobre su desconocida interacción con el cantante urbano chileno, volviendo a provocar las carcajadas tanto de Luis Slimming como de otras personas.