Rodrigo Sepúlveda hizo una emotiva reflexión por el Día de la Madre: «Hay mucha gente que no la tiene»

Mañana se celebra el Día de la Madre en nuestro país. Debido a esto, durante el mediodía Rodrigo Sepúlveda emitió unas sentidas palabras con respecto a esta fecha.

El mensaje de Rodrigo Sepúlveda

«Mañana (domingo) es el Día de la Mamá, un día que uno puede tomarlo como comercial o uno puede tomarlo como el Día de la Mamá, con amor y con mucho sentimiento. Más allá de que sea el 10, no quiero meterme en la fecha, no sé si me entienden. Es el concepto del Día de la Mamá» partió diciendo el comunicador.

En este sentido, el conductor llamó a los televidentes a que aprovechen a sus madres. «Sean capaces de pedir perdón si es que hay que pedir perdón. Si te equivocaste con tu madre por alguna cosa, sé capaz de levantar el teléfono y ofrecer disculpas. Estos son los momentos donde tú tienes que llamar a tu mamá y decirle ‘te quiero’ (…) Estos son los momentos donde tú te tienes que regalar cinco minutos de tu vida, 10 minutos de tu vida, ajetreada, estresada, para estar con tú mamá», agregó el Sepúlveda.

Además, añadió: «Hay mucha gente que no la tiene. Hay mucha gente que no tiene a su mamá físicamente al lado hoy, y que no lo va a poder hacer. Y que lo único que quisiera es tener 10 segundos de su vida para poder abrazar a su mamá. Hay gente que va a tener que ir al cementerio a saludar a su mamá».

El periodista también aprovecho la transmisión para hacer una crítica. «Hay gente que se pelea con la mamá por puras tonteras, la mamá nos dio la vida, te puede gustar o no».

«No soy quien yo para dar consejos, de lo que uno tiene que hacer, pero en un día tan importante, el Día de la Madre, aprovechen de decirle todo lo que quieran a sus mamás» concluyó Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias.