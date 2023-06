«Alguien ya se mando una ca…»: Vale Roth expresa su molestia tras compartir postales de su hija

Vale Roth ha sido el foco de atención de las redes sociales tras dar a luz a su bebé Antonia después de 39 semanas de gestación.

En ese contexto que la chiquilla ha pasado buenos ratos subiendo postales con su retoña y su pareja Miguel de la Fuente, aunque también ha pasado malos ratos tras el envío de postales de su hija recién nacida.

¿Cuál fue el problema que expuso Vale Roth sobre su hija Antonia?

«Estoy un poquito cansada, así que me desconecto un rato. Las quiero», advirtió la exgimnasta en sus historias de Instagram durante el sábado pasado, previo a manifestar su molestia por algo que vivió recientemente.

«Voy a hacer un último comunicado», dijo Vale Roth en primera instancia, antes de revelar un aspecto negativo que vivió al convertirse en madre. «Que si Miguel les envía o yo les mando alguna foto que no haya subido a Instagram o a las redes sociales, de la Antonia o mía, no la pueden subir», solicitó la chiquilla de 32 años en su cuenta personal.

Del mismo modo, Vale Roth continuó sus declaraciones entregando los motivos de su molestia. «Porque alguien ya se mandó una cagá, entonces… (y me enojé mucho). No pueden subir una foto que no haya subido», expresó la ex Rojo, Yingo y Calle 7, según consignó Corazón.

Asimismo, para cerrar su petición, la exgimnasta además complementó sus palabras con un texto que hizo aún más serias declaraciones. «No hagan eso por favor… si Miguel les manda una foto es persona. Por favor se los pido», pidió Vale Roth en la mencionada plataforma, antes de subir otra historia en la que confirmó que se iría a descansar. «Ahora si… chau», agregó la chiquilla en su Instagram, previo a desconectarse definitivamente de las redes sociales por lo que quedaba de domingo.