«No tengo a quien reventarle la cuenta corriente»: Jorge Rojas arremete con todo contra Daniela Aránguiz

Recientemente Daniela Aránguiz y Sergio Rojas protagonizaron una polémica pelea que al parecer aún no termina.

Recordemos que el conflicto comenzó luego de que el periodista asegurará que la influencer está pasando por un mal momento financiero.

Fue en el programa Que te lo digo, que Rojas señaló que Daniela Aránguiz a pesar de ser millonaria no tiene dinero en efectivo. «Amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez», fue lo que señaló.

Sin embargo, la respuesta de la chiquilla no tardó en llegar y arremetió con todo en contra del periodista en Zona de Estrellas. «Hay momentos buenos y momentos malos en la vida, no hay que burlarse si alguien tiene más o menos. Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más».

De todas formas, esto no quedó hasta acá ya que Sergio Rojas volvió a responderle con todo a Daniela Aránguiz.

La dura respuesta de Sergio Rojas a Daniela Aránguiz

Fue a través de su Instagram que Sergio Rojas arremetió con todo contra Daniela Aránguiz.

«Ay, estoy súper solo acá, tomando después del ninguneo de Daniela que dice que gana mucho más que yo. ¿En qué gana más que yo?, ¿trabaja?», partió señalando.

«¡Ah, verdad que somos compañeros de canal!. Sí pues, me imagino que deben darle algún bono, yo voy una vez a la semana, ella va todos los días. Me imagino que eso tendrá algún bono de bencina o algo ¿o no?», agregó Sergio Rojas.

«Bueno, yo aquí tomándome este vino pagado por mí, no tengo a nadie que me solvente. No tengo a quien reventarle la cuenta corriente, ni la Visa, ni la Magna, ni la Mastercard», lanzó.

«Así que porfa, si tú conoces algún futbolista al que pueda, no sé… menearle la coneja para poder abrirle la billetera, está todo bien, y qué bueno que en el canal ganes un poco más que yo. Porque claro que es distinto ir todos los días a ir una vez a la semana. Yo en ese sentido concuerdo claro, por eso es solo un prime» expresó.