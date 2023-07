«Me dolió escucharlo»: Las fuertes críticas contra participante de Gran Hermano Chile por supuesto maltrato a Bigote

Después de una noche llena de emociones en Gran Hermano Chile tras la eliminación de Maite, ahora las redes arremetieron contra un participante.

En esta ocasión, fue Lucas quien protagonizó un hecho que se hizo viral y que generó diversas reacciones a través de las redes sociales.

El video viral de Lucas y Bigote de Gran Hermano Chile

Fue a través de la cuenta de TikTok denominada «_eliazhgram» donde se subió el cuestionado registro. A través del video se puede observar a Bigote con ganas de jugar, a diferencia de Lucas quien estaba durmiendo en uno de los sillones y no tuvo la mejor de las reacciones. El video ya suma más de 29 mil vistas en la mencionada plataformas y cientos de reacciones que piden la salida o sanciones para Lucas.

«😳 pobre bigotes eso le dolió»; «Ya no te quiero Lucas»; «no decían que ante cualquier maltrato, la persona que lo hizo recibiría una sanción 🤨»; «porque no le ponen un castigo pobre bigotees:(«; «con el bigote no Lucas te queda poco»; «placa directo, sin que puedan ser salvados»; «😳😳😳 pobre 😔 perrito me dolió escucharlo»; «Lucas afuera», escribieron algunos de los cibernautas que llegaron al video viral.

Fran García-Huidobro alza la voz tras supuesto acoso contra el participante del programa

Últimamente, Fran Maira ha sido muy cuestionada por los televidentes de Gran Hermano Chile. Esto se debe diversos momentos que se pueden interpretar como acoso con Lucas.

En este sentido, en diversas oportunidades la chiquilla ha intentado besar y tocar el cuerpo de su compañero en Gran Hermano Chile sin su permiso. Ante esto, recientemente, Fran García-Huidobro se refirió a la situación a través de su cuenta de Instagram.

«Me parece que lo que está haciendo Fran no es bueno, no me parece. Me parece que no está bien. Si fuera un hombre sería muy distinto», lanzó la «dama de hierro» a través de la red social señalada.