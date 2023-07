«Peleé dos veces»: Sebastián Ramírez entrega impactantes detalles de su paso en la cárcel

La noche de este jueves llegó el nuevo participante de Gran Hermano Chile. Nos referimos a Sebastián Ramírez.

El icónico chico reality sorprendió a todos y dio mucho que hablar en sus redes sociales tras su ingreso.

Desde el primer minuto Sebastián Ramírez empezó a compartir con gran parte de los participantes. En este sentido, en una conversación que tuvo con Coni hizo una gran revelación con respecto a su estadía en la cárcel.

«Yo caí preso, estuve 61 días en la ‘Peni'», le señaló Ramírez a Constanza.

Ante esto, su compañera de Gran Hermano Chile le consultó por los motivos que lo llevaron a estar privado de libertad.

«No, no me pitié nada, pero yo no era para estar en cana. Solo que fui por un supuesto amigo y no presentaba los papeles el maricón, y me martillaron», señaló Sebastián Ramírez según consignó La Cuarta.

«El hue… no presentó los papeles (…) Antes de entrar me mandé en manso reality, fue hace poco, el año pasado», agregó.

Además, reveló que fue una situación complicada. «Brígido, menos mal habían hue… buena onda (…) Peleé dos veces pero puta no es nada con lo que me podría haber pasado«, contó Sebastián Ramírez.

Sebastián Ramírez revela que participante del reality le atrae

Si bien en un comienzo se comenzó a rumorear que Sebastián Ramírez podría estar interesado en Coni, durante la jornada de ayer contó la firme con respecto a la participante de Gran Hermano Chile que le atrae.

Esto lo confesó en conversaciones con Mónica. «La Maite (Phillips) me encanta, me cae bien la mina, la encuentro bonita, simpática», confesó.

«es pesá’, y a mí me gustan las minas pesadas, pero simpática», le contó Sebastián Ramírez a la participante de mayor edad de Gran Hermano Chile.

Cabe destacar que Maite se encuentra en placa de nominación. De este modo, hay probabilidades de que deje el reality este domingo.