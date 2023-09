«¿Qué Marcianeke es este?»: Las particulares reacciones que dejó el casting de Hans para entrar a Gran Hermano

Gran Hermano Chile vivió una noche más que emotiva y divertida en el marco de la celebración de los «cuatro históricos» del reality. Es decir, los participantes Hans, Constanza, Jennifer y Jorge.

Resulta que la noche del pasado jueves 21 de septiembre fue dedicada a los cuatro chiquillos antes mencionados. Asimismo, el episodio tuvo mensajes de apoyo por parte de sus familiares y amigos. Además, también revisaron los videos de los castings que realizaron los cuatro jugadores para entrar al reality de Chilevisión.

Uno de los más llamativos fue el realizado por Hans, quien generó diversas reacciones por el registro que mandó para ingresar a Gran Hermano.

¿Qué dijeron tras ver el video enviado por Hans para entrar a Gran Hermano?

«A veces me gusta mucho el chisme, los cahuines. Lo malo que tengo es que a veces no me gusta algo, voy y se lo digo», fue una de las frases que lanzó el participante del reality de Chilevisión, quien vio muy avergonzado el registro. Incluso, provocó las risas de los otros jugadores e incluso una «recriminación» por parte de Jennifer «Pincoya» Galvarini, quien no estuvo no de acuerdo con la personalidad confrontacional que había planteado el chiquillo en el breve video.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que cuando finalizó la reproducción del casting del joven de 18 años, fue Ignacia Michelson quien lanzó una frase que le recordó a una reciente expareja. «¿Qué Marcianeke es este»?», dijo la DJ chilena en medio de la vergüenza de Hans y los comentarios de todos los jugadores de la casa. No obstante, no fue la única quien recordó un artista urbano ya que Julio César Rodríguez aseguró que se parecía al artista urbano chileno AK4:20.

Para finalizar, Hans contó que el video no lo había visto su familia antes de entrar al reality y ahora lo terminó viendo todo chile mediante las pantallas de Chilevisión.