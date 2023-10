«Ella es muy niñita pa’ él» y «La pareja más esperada»: Las reacciones que dejaron los apasionados besos entre Jorge y Skarletn en Gran Hermano

La gala de eliminación de Gran Hermano Chile pasó a un segundo plano, después de que se dio a conocer el íntimo acercamiento entre Skarleth Labra y Jorge Aldoney.

Resultas que el Mister Chile de 27 años y la influencer de 18 años sorprendieron a los seguidores del reality, después de los apasionados besos que se dieron, que en primera instancia ocultaron a la casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que todos los jugadores supieran de la nueva «pareja».

El «Jorleth» generó diversas reacciones entre los televidentes y los cibernautas que dicen presente en las diversas redes sociales. Muchos usuarios hicieron hincapié en la diferencia de edad de ambos chiquillos y en la reciente visita de la expareja de Jorge, junto a quien concretó el «tentenvilú» (relaciones sexuales según la «Pincoya») mientras Skarleth estaba fuera de la casa por el fallecimiento de su abuela. No obstante, también hay otros seguidores del programa de Chilevisión que le dan el visto bueno al acercamiento de los participantes de Gran Hermano.

Las reacciones divididas ante los besos de Skarleth Labra y Jorge Aldoney

Fue a través de la cuenta del creador de contenido @SoyAleeOrtiz en X (Twitter) donde los cibernautas le bajaron el dedo a la nueva «relación» de la casa de Gran Hermano.

«No entiendo nada!!! No que hace una semana Jorge se tiró a su ex ahí mismo en la casa??? 😨 Diciendo a la ex que le Scar era ‘solo su amiga’ que peeeeeenca el weon realmente…»; «Jorge es realmente Mr como el pic*… se mete con la ex y la expone dejándola súper mal, porque luego se mete con skar que además es mucho menor… qué clase de ser humano es ese??? 🚩🚩»; «Ya bonito y todo, pero es raro pensar que la Skarleth el año pasado estaba en el colegio»; «si, ella es mayor de edad pero son etapas totalmente diferentes, la skarleth recién salio del colegio y el otro wn ha vivido mucho mas wn xd»; «🤮 no, ella es muy niñita pa él que es un señor», escribieron algunos usuarios.

Por otro lado, en el perfil de TikTok de Julio César Rodríguez la cosa fue diferente. Los seguidores del «JC que le dicen» reaccionaron de forma bastante más positiva.

«que importa la edad, cuando hay química, hay química»; «es genial cuando entra Hans y Lucas jajajajaj y se retiran inmediatamente 😄 lo intuían😁»; «parece un capítulo de friends en las risas jajaaajja»; «Por fin!!!!! Yo sabia que jorgito estaba enamorado y Skar también ❤️❤️. Los adoro y Lucas y Hans de fondo jajajaja»; «la pareja mas esperada 🥰 una cena para ellos y que esten solitos»; «Lejos el mejor momento del reaaaaalityy😭💘💘💘💘💘», manifestaron otras personas en la señalada red social.