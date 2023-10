Latife Soto lanza inquietante advertencia sobre fenómeno que ocurriría la próxima semana: «Las cosas nunca más van a ser como antes»

La reconocida tarotista, Latife Soto, aprovechó de usar sus redes sociales para referirse al próximo eclipse anular de Sol anunciado para el sábado 14 de octubre y que en Chile podrá verse entre las 16:00 y 17:00 horas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:30 horas.

«El eclipse del 14 de octubre es un eclipse de sol. Es un eclipse que va a ser durante el día y que va a comenzar como a las 11 de la mañana. Se va a ver en hartas partes, en toda América», expresó.

En ese sentido, la mentalista fue más allá, poniendo más contexto en relación a lo que estamos viviendo: «Nosotros estamos viviendo mucha alteración climatológica, en una época donde todo es más extremo: las inundaciones, o las lluvias». Acto seguido, no dudó en lanzar una potente e inquietante alarma. «Este eclipse, lo ideal es que no lo vean. El eclipse de sol es considerado un portal donde entran todo tipo de seres oscuros, entonces no es bueno».

Latife Soto y las posibles consecuencias

Siguiendo en esa línea, Latife Soto señaló que «después dicen ‘por qué he tenido tantos problemas’, sí, porque fueron a mirar todos los otros eclipses. Viajaron al norte o al sur, donde se vieron». A lo que volvió a repetir: «No se pongan a mirar el sol, no lo hagan. Ya es hora de despertar y darse cuenta que eso trae una energía negativa».

De este modo, Latife Soto dio a conocer que después del eclipse «vamos a tener seis años de influencia. Estas influencias son muy importantes para toda América central. Vamos a tener seis años de alteraciones climatológicas. También habrán muchas alteraciones sociales, económicas. Es decir, las cosas nunca más van a ser como antes».