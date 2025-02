Edo Caroe repasó a George Harris en su rutina en el Festival de Viña 2025: «Se va a enojar el otro hue…»

Edo Caroe se consagró en la noche de ayer en el Festival de Viña 2025. De este modo, se llevó las gaviontas de plata y oro.

A solo segundo de ingresar al escenario de Viña del mar, el comediante logró hacer reír al monstruo, con chistes inspirados en el masivo apagón vivido a lo largo de Chile. Además, repasó sutilmente a George Harris, que desgraciadamente no pudo ganarle al monstruo en la primera noche de festival.

Recordemos que el comediante venezolano, se mantuvo aproximadamente 1 hora sobre el escenario, tiempo en el que las pifias se hicieron presentes.

Los remates de Edo Caroe sobre George Harris

Bajo este antecedente Edo Caroe bromeo con este tema, “Que bueno que se pudo hacer esta fecha, porque Chile no deja de sorprender, ayer impresionante, un apagón por la chucha, tenía que haber un apagón, como diez horas se demoraron en reponer la luz, tanto rato, llegaron antes los remates de George Harris. Ah, no, me informan que todavía no” afirmó sacando las carcajadas del público.

Más adelante, en la rutina del Mago y comediante, volvió a tocar detalles de los dichos de George Harris, durante su presentación en Viña. Harris, en un momento de su rutina al no soportar las pifias, sacó a relucir sus años de carrera y sus logros. Asegurando que tenía 20 años de trayectoria en el oficio y que había llenado un Movistar Arena. Este comentario sacó ronchas en los asistentes de esa noche, provocando aún más las pifias del respetado.

En esa línea, Caroe afirmó “En Santiago he llenado lugares grandes, llené un… no, no me gusta decir que llené porque yo soy más piola” logrando los aplausos del público.

Luego comentó que llenó el Movistar Arena, pero 5 veces, haciendo alusión a los dichos del comediante venezolano, finalizando inmediatamente con, “¿Se ve esto en Venezuela? Porque se va a enojar el otro hue…”.